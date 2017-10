Arteseros: "En España se percibe un odio que no existía hace diez años"

"En España se percibe hoy un odio que no existía hace diez años". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Arteseros, presentador y director del programa "España en la memoria", que lleva cuarenta años dedicado a reunir archivos de todo el mundo relativos a España.

Arteseros, que pronunció la charla organizada por la Hermandad de Defensores de Oviedo con motivo de su aniversario, destacó la gravedad de los acontecimientos que se han venido sucediendo en Cataluña, y no descartó futuras revueltas y altercados. En cambio, rechazó establecer un paralelismo con los sucesos del año 1934 en Oviedo y en Barcelona, la antesala de la Guerra Civil que vendría en 1936. "Esto no tiene nada que ver con lo de entonces, a mí no se me ocurriría hablar de guerra", señaló. Arteseros sí se mostró partidario de que se produzcan detenciones en el ámbito político catalán. En este punto no ahorró críticas al Gobierno de Mariano Rajoy. "Qué gran desilusión me he llevado de este país en los últimos tres años", resaltó. Una de las razones de su decepción es el escaso interés que han mostrado los poderes públicos por la conservación de su archivo, con testimonios únicos de más de 7.000 personas. Parte del acto consistió en la proyección de un vídeo en el que se vieron las secuelas de la Revolución del 34 en la capital asturiana. "Todo quedó destrozado". Posteriormente, la guerra pondría la puntilla. "Se dice que Franco llegó tarde a la entrevista con Hitler en Hendaya para ponerle nervioso; en realidad es que la vía férrea estaba destruida". La presentación del acto corrió a cargo de Ángel Lago.