El Alcalde critica el informe de "Villa Magdalena" y afirma que será "revisado"

La batalla política de "Villa Magdalena" sigue adelante. El alcalde, Wenceslao López (PSOE), criticó ayer el informe que exonera de responsabilidad contable a Gabino de Lorenzo en la operación del palacete y, acto seguido, anunció que el documento va a ser revisado porque, a su juicio, la instructora no analiza algunos aspectos con el suficiente detalle. El delegado del Gobierno, por su lado, confirma que está dispuesto a emprender acciones judiciales contra el Ayuntamiento por la investigación del convenio de "Villa Magdalena". Según indicó, el informe que le exculpa ya está en manos de sus abogadas. "Ellas me aconsejarán y yo haré lo que me corresponda hacer", aseguró. En cualquier caso, el exregidor no se mostró sorprendido con el resultado: "Estaba visto antes de leerlo; ya me dieron la razón los tribunales en su día".

De Lorenzo hizo estas declaraciones justo antes de los actos de la fiesta del Pilar en el cuartel de la Guardia Civil del Rubín, al que también acudió Wenceslao López. El regidor aseguró que el informe no significa el fin de nada. "No podemos pasar página, es el mayor escarnio a nivel de fondos públicos en estas últimas décadas. Hay hechos clarísimos. Por algo que costó al principio tres millones, terminó pagando el Ayuntamiento sesenta. Este año estamos pagando más de treinta millones. Por omisión y por acción ha habido hechos irregulares y, como Alcalde, tenía la obligación de abrir un expediente para exigir responsabilidades patrimoniales", indicó López.

"Respetamos las conclusiones de la instructora, pero no las compartimos", añadió el Alcalde. A su juicio, "tal daño a las arcas públicas no es una causalidad; con ese dinero podríamos dejar los barrios de Oviedo como nuevos, o podríamos hacer decenas de polideportivos, o varios museos. No podemos pasar por encima de esto. Vamos a analizar en profundidad esa resolución. A priori, hay asuntos que no se han analizado en profundidad. Además, la responsabilidad patrimonial supera lo que es una irregularidad contable, por lo que puede haber otras responsabilidades".

López indicó que el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas que no halló irregularidades sólo se refería al convenio con Comansa. "Desde entonces, han pasado otras cosas. Hay hechos que no han sido perfectamente evaluados. Vamos a hacer esa revisión. El daño es de tal magnitud que exige el mayor rigor", dijo.