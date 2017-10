Aparecen pintados de rojigualda 5 bancos de la Escandalera el Día de la Hispanidad

"¡Ay, madre! No me había ni fijado. Pero qué quieres que te diga, a mí gústame más así porque hoy estamos de celebración". Una mujer que ayer por la mañana esperaba sentada a una amiga en uno de los bancos de la Escandalera con su perro en brazos miró sorprendida el asiento. No estaba sentada sobre el arco iris de la comunidad homosexual, sino sobre la bandera de España.

Cinco bancos de la plaza aparecieron pintados de rojigualda el Día de la Hispanidad. Lo curioso es que casi pasan desapercibidos al estar intercalados entre los que aún lucen franjas rojas, naranjas, amarillas, verdes, azules y violetas. El Ayuntamiento lo atribuye a un acto vandálico nocturno y hecho con espray a toda prisa. De hecho, en algunos de los bancos rojigualda asoman tonos violetas por debajo de la franja amarilla de la bandera nacional.

El repintado municipal no será inmediato. El gobierno local prefiere atenerse a su plan inicial de devolver el color original a los bancos. Es decir, que barnizará próximamente todos los asientos de la Escandalera en tono madera oscura de forma que la bandera LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) y los recientes cinco asientos rojigualdas permanecerán así solo en la memoria de los ovetenses. Lo que el Ayuntamiento no ha aclarado es cuándo lo hará.

La autoría del acto vandálico se desconoce. Aunque a priori parece estar relacionado con la colocación, ayer por la mañana, de una decena de enseñas y pancartas de contenido patriótico por parte del grupo "Asturies non conforme" en diferentes zonas de la ciudad, la página web de esta agrupación no hace mención alguna a la pintura de los bancos, pero sí a los carteles. "Una, grande y fuerte" o "España no se negocia" fueron algunos de sus mensajes. Este periódico ha intentado sin éxito ponerse en contacto con "Asturies non conforme" para saber si reconocen como suya la pintura de la Escandalera. En cualquier caso, también pudo haber sido alguno de los 6.111 firmantes de una petición al Ayuntamiento a través de la plataforma change.org para pintar esos bancos el 12 de octubre con los colores de España. La demanda es de junio y parecía haber caído en el olvido, pero hoy la página web muestra el mensaje: "Victoria".