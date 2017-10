El movimiento vecinal cree que la responsabilidad del exalcalde es "evidente"

El portavoz del movimiento vecinal "Villa Magdalena", Daniel Latorre, criticó ayer con dureza la propuesta de resolución municipal del expediente sobre la expropiación del palacete en el que se concluye que no hay responsabilidades contable del exalcalde Gabino de Lorenzo. "Ese informe supone una mala noticia para nuestra calidad democrática. Y es que no puede ser que las evidentes responsabilidades políticas no acarreen responsabilidades patrimoniales", aseguró Latorre sobre el escrito firmado por la jefa de servicio de Gestión Tributaria, Mercedes Díaz Amodia, a la que acusa de enviar un "mensaje de barra libre para utilizar los fondos públicos en operaciones absurdas o presuntamente fraudulentas". A su juicio, "no puede ser visto con normalidad que los vecinos y vecinas de Oviedo asumamos con nuestro patrimonio la irresponsabilidad de un puñado de políticos presuntamente corruptos".

Pese a su contrariedad por la propuesta de resolución, y a la espera de lo que decida el tripartito, que tampoco está de acuerdo con el documento, Latorre anima al Ayuntamiento, a las distintas fuerzas políticas de la Corporación y al movimiento vecinal a "no cejar en la lucha contra el despilfarro y la corrupción"

"Impunidad"

Aunque concede que "la sensación de impunidad para los corruptos y delincuentes ya no es total", poniendo, entre otros ejemplos el encarcelamiento del ex jefe policial Agustín de Luis, Latorre estima que "no es suficiente". "Como sociedad tenemos que luchar no solo para que los corruptos vayan a la cárcel, sino para que paguen con su patrimonio sus operaciones", concluye el portavoz del colectivo vecinal, para quien los ovetenses "no pueden ser los paganos de los corruptos".