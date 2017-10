El Ayuntamiento repartirá 125.000 euros en ayudas a 54 asociaciones locales

El Ayuntamiento de Oviedo repartirá 125.000 euros en subvenciones para un total de 54 entidades sin ánimo de lucro que operan en el municipio, aunque las 23 que han quedado excluidas tienen hasta el próximo día 27 de octubre para presentar sus alegaciones. Los colectivos que no recibirán las ayudas, según el Ayuntamiento, no han presentado la solicitud a tiempo, no se encuentran en el registro de entidades ciudadanas, tienen pendientes justificaciones anteriores, han presentado proyectos que no se adecuan al objeto de la convocatoria o ya disfrutan de algún otro tipo de subvenciones.

El objeto de esta convocatoria "es la concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro, con sede social o delegación en el Concejo de Oviedo, para el desarrollo de proyectos de carácter social que por su naturaleza y volumen económico puedan desarrollarse en periodos de ejecución no superiores a un año".