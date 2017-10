Rivi asegura que habrá vía judicial por "Villa Magdalena", pero el Alcalde no lo confirma

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López (PSOE), asegura que la decisión no está tomada y que, en todo caso, él tendrá la última palabra, pero el concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos (IU), dejó claro ayer que la voluntad del tripartito es acudir a "la vía judicial" para depurar responsabilidades políticas por el caso de "Villa Magdalena". El objetivo es que "reembolsen el dinero que se llevaron de la ciudadanía", afirmó "Rivi" en su primera valoración del informe municipal que exonera de responsabilidad contable en este caso a Gabino de Lorenzo y a su equipo.

"Aquí ha habido un Gobierno que acordó consignar una cantidad económica, no la consigno y con dinero público hicieron millonaria a una familia de Oviedo", subrayó el edil de IU. "Lo que costó 2,5 millones de euros acabó costando casi 63 millones. Me parece un atraco institucional que tiene que tener una responsabilidad", añadió Sánchez Ramos.

Por su lado, el portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña, cargó contra Wenceslao López por haber afirmado que no comparte y que va a revisar el informe de la jefa de servicio de Gestión Tributaria, Mercedes Díaz Amodia, que deja sin responsabilidad contable en la operación del palacete al actual Delegado del Gobierno. "Curiosa manera de respetar tiene el Alcalde. Si de verdad respetase la labor de los funcionarios públicos y los recursos de los ovetenses acataría el resultado de cinco meses de trabajo", subrayó Antuña. Tras criticar que el regidor y el resto del tripartito "quieren informes a la carta", el edil del PP lamentó que, "pese a que se demuestra que se trata de acusaciones falsas", insisten en su caza de brujas y en perder el tiempo y los recursos de los ovetenses en sus propias obsesiones". A su juicio, los funcionarios que "respeta el Alcalde son los que escriben al dictado; los informes realizados con rigor, autonomía e independencia no le sirven a Wenceslao López". Es más, Antuña también critica una "inoperante gestión, repleta de informes externos que no son refrendados por técnicos municipales".

"Estamos ante un equipo de Gobierno enfangado y ya amortizado, que ni ha querido ni quiere trabajar por esta ciudad, ya que lo suyo es buscar fantasmas y, si no los hay, inventarlos", añadió Gerardo Antuña.