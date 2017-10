El tripartito dice ahora que repintará de arcoíris los bancos de la Escandalera

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó ayer por unanimidad que los cinco bancos de la Escandalera que fueron pintados con la bandera de España durante la noche del miércoles al jueves vuelvan a tener los colores bandera LGBTI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) que lucían antes de lo que el tripartito califica de "acto vandálico". Fuentes del gobierno local habían anunciado el mismo jueves su intención de barnizar todos los asientos de la céntrica plaza en tono madera oscura, eliminando el arcoíris LGBTI y el rojigualda nacional.

La propuesta de reponer los colores del colectivo homosexual fue defendida en la Junta de Gobierno por el edil Iván Álvarez, de Izquierda Unida (IU). "Este tipo de actos no pueden alterar una decisión tomada por el equipo de Gobierno para mantener esos bancos pintados con la bandera del arcoíris desde el pasado 28 de junio y que ha tenido una buenísima acogida, tanto por la ciudadanía de Oviedo como por los turistas que visitan nuestra ciudad", indicó el concejal. A su juicio, la pintada de los bancos con los colores de la bandera de España es un ataque de "fobia" hacia el colectivo LGBTI.

Todavía no se conoce la identidad de los autores del repintado nocturno de los bancos de la Escandalera. Y algunas fuentes los relacionaban con el gran número de carteles en defensa de la unidad de España que se colocaron esa misma noche por numerosos puntos de la ciudad, firmados por un colectivo denominado "Asturies non conforme". Este grupo reconoce en su página web de internet ser responsable de la colocación de los carteles, pero no hace referencia alguna a los bancos.

Por otra parte, una petición registrada en "change.org" había recabado 6.111 apoyos para solicitar al tripartito que pintase los bancos de la plaza de la Escandalera con los colores de la bandera española para la fiesta nacional del 12 de octubre. Dado que el gobierno local no se dio por enterado, tampoco es descartable que el desconocido pintor se encuentre entre las miles de personas que firmaron esa iniciativa en internet.

Y aunque no se conoce la identidad de los realizaron la acción en la Escandalera, sí se sabe que fueron tres encapuchados y que actuaron sobre las cuatro y media de la madrugada.

Un grupo de jóvenes que en la noche del miércoles al jueves había quedado para dar una vuelta por la ciudad, fue testigo de dos escenas relacionadas con el repintado rojigualda de la Escandalera y llegó a grabarlo en vídeo.

Uno de estos testigos contó en su cuenta de Twitter con todo tipo de detalles lo que les sucedió en la plaza mientras esperaban por un amigo y lo que se encontraron de madrugada cuando regresaban a casa.

El grupo tuvo un primer encontronazo con una persona que estaba pintando con cera roja-amarilla-roja (como la que se utiliza para maquillarse en los partidos de la selección) en la plaza y trató de rodearles con un círculo.

Tras una discusión, el grupo de jóvenes dejó la plaza. Pero cuando volvieron, sobre las cuato y media de la madrugada, se encontraron tres encapuchados pintando con spray los bancos de la Escandalera. El grupo de jóvenes grabó durante unos segundos la escena y también avisó a la Policía. Mientras esperaban la llegada de los agentes, los encapuchados se marcharon de la plaza. El grupo de jóvenes también se retiró sin haber comprobado que la Policía hiciera caso a su aviso.