El menú del Desarme se servirá durante cuatro días en 45 restaurantes de Oviedo

No hay disculpa para no estar este año en Oviedo disfrutando del menú del Desarme. El próximo jueves, coincidiendo con la efeméride que se celebra la ciudad cada 19 de octubre, la práctica totalidad de los restaurantes servirán en sus mesas más de 10.000 menús a base de garbanzos con bacalao y espinacas, callos y arroz con leche, pero el banquete no se acabará ahí. Al menos 45 establecimientos hosteleros de la ciudad continuarán con las mismas viandas en sus cartas hasta el domingo 22 de octubre, es decir, que en Oviedo habrá Desarme durante cuatro días seguidos. "Esta edición va a ser una de las mejores de los últimos años. El próximo viernes se celebra la entrega de los Premios Princesa y eso atraerá a muchos visitantes durante todo el fin de semana", señala José Luis Álvarez Almeida, el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (OTEA), que ayer hizo de anfitrión durante la presentación de las Jornadas del Menú del Desarme, una acto que tuvo lugar en un restaurante de Tudela Veguín. El precio del menú no es unitario, lo marca cada restaurante.

Allí también estuvo el concejal de Turismo, Rubén Rosón (Somos), que alabó el trabajo de los hosteleros para promocionar la ciudad. "La identificación del menú del Desarme con la ciudad es total y estas jornadas gastronómicas están muy consolidadas gracias al trabajo de los profesionales del sector. Entre todos hemos llevado el menú mucho más allá de nuestro término municipal", dijo. Además de los restaurantes, también hay cuatro hoteles de la ciudad que colaboran de forma activa con las jornadas estableciendo "precios asequibles" para facilitar la llegada de visitantes a Oviedo.

Pero no va a ser todo comida, ya que alrededor de las jornadas del Desarme se han organizado una serie de actividades. Entre otras cosas se retomará el certamen infantil de dibujo para niños de entre seis y diez años, habrá un concurso de fotografías de comensales del Desarme a través de las redes sociales y el grupo de teatro Margen representará la obra "Se armó el Desarme". Para colaborar con la delegación asturiana de la Asociación Española contra el Cáncer, en cada uno de los restaurantes participantes habrá una hucha en la que se recogerán donaciones.