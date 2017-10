Oviedo multará a los "cebadores" por dar de comer a las palomas y a los gatos callejeros

Darle de comer a las palomas o a los gatos callejeros no tardará en ser motivo de multa en Oviedo. La concejalía de Salud Pública, dirigida por Mercedes González (Somos), ya tiene "muy avanzada" la redacción de una nueva ordenanza de tenencia responsable de animales en la que, entre otras cosas, se incluirán sanciones económicas para los "cebadores", que según González son aquellas personas que alimentan a este tipo de animales en la vía pública.

Lo cierto es que la ordenanza de convivencia ciudadana, que está en vigor desde el año 2010, ya prohíbe dar de comer a los animales callejeros, pero en la práctica no se está multando a los "cebadores". Hasta el momento los infractores sólo están siendo apercibidos, pero una vez que la nueva normativa sea aprobada habrá multas económicas. La finalidad de la medida, según sostiene la edil de Salud Pública, es evitar las plagas que se generan a raíz de esas prácticas. "Cuando se deja comida en un espacio público o en un solar no sólo se está alimentando a los gatos, también se fomenta la aparición de ratas, por poner un ejemplo. Además, como los gatos están alimentados, ya no van tanto detrás de las ratas y se forma una cadena peligrosa", explica Mercedes González.

La representante de Somos sostiene que la ordenanza que se está elaborando desde su concejalía ya funciona en otras muchas ciudades y confía en que, con su puesta en marcha, se solucionen los problemas que existen en la ciudad. "Actualmente tenemos censados más de mil gatos errantes en diferentes colonias. Algunas de ellas están en zonas como el entorno de la Pista Finlandesa, el antiguo hospital o en los solares de La Florida. Lo que estamos haciendo es esterilizar a los animales y devolverlos a la colonia, pero es necesario empezar a tomar otras medidas para que la cosa no vaya a más", afirma la edil. Los puntos en los que se ha detectado la presencia masiva de gatos callejeros, ratas y palomas se corresponden con zonas en las que los "cebadores" alimentan a los animales con pan, arroz o restos de comida "que además ensucian la zona en la que los dejan".

Mercedes González asegura que órganos como el Observatorio de Derecho y Justicia Animal llevan tiempo recomendándole al Ayuntamiento que ponga en marcha una ordenanza como la que se está preparando. "A este tipo de animales hay que alimentarlos con pienso seco y tenerlos en las mejores condiciones posibles de salubridad y darles de comer sin control no es la manera de hacerlo. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando en este aspecto y lo que tienen que hacer los ciudadanos cuando localicen a animales abandonados es avisarnos para que actuemos", dice González. "Hay muchos vecinos que están sufriendo en sus calles y casas las consecuencias de este tipo de plagas, por eso hay que actuar al respecto", añade la concejal de Somos.

La nueva ordenanza de tenencia responsable de animales es cosa de dos y por eso Mercedes González está pendiente de mantener una reunión con el concejal delegado del área de Seguridad Ciudadana, el socialista Ricardo Fernández. No en vano, el edil de Seguridad es el responsable de la Policía Local, cuyos agentes serán los que, entre otras cosas, tendrán que poner las multas. El montante de las sanciones aún está por ver. "Mantendremos ese encuentro lo antes posible para seguir avanzando", adelanta la edil de Somos.