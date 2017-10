Oviedo multará a las personas que dan de comer a las palomas y a los gatos callejeros

Darle de comer a las palomas o a los gatos callejeros no tardará en ser motivo de multa en Oviedo. La concejalía de Salud Pública, dirigida por Mercedes González (Somos), ya tiene "muy avanzada" la redacción de una nueva ordenanza de tenencia responsable de animales en la que, entre otras cosas, se incluirán sanciones económicas para los "cebadores", que según González son aquellas personas que alimentan a este tipo de animales en la vía pública.

Lo cierto es que la ordenanza de convivencia ciudadana, que está en vigor desde el año 2010, ya prohíbe dar de comer a los animales callejeros, pero en la práctica no se está multando a los "cebadores". Hasta el momento los infractores sólo están siendo apercibidos, pero una vez que la nueva normativa sea aprobada habrá multas económicas. La finalidad de la medida, según sostiene la edil de Salud Pública, es evitar las plagas que se generan a raíz de esas prácticas. "Cuando se deja comida en un espacio público o en un solar no sólo se está alimentando a los gatos, también se fomenta la aparición de ratas, por poner un ejemplo. Además, como los gatos están alimentados, ya no van tanto detrás de las ratas y se forma una cadena peligrosa", explica Mercedes González. Según la edil, ordenanzas similares ya funcionan "con éxito" en otras ciudades.