El PP ve errores en el informe que llevó a reducir la actividad en el Auditorio

La obertura de "Iván el Terrible", de Prokófiev, ante 1.500 espectadores (algo menos), sonó ayer en el Auditorio Príncipe Felipe pasadas las ocho y media de la tarde como preludio a lo que se podrá escuchar hoy allí, en presencia de los Reyes de España, en el XXVI concierto de los Premios "Princesa de Asturias". Ayer fue el ensayo general de un concierto que repite el esquema del año pasado con alguna variación: hace un año sonó la Sinfonía n.º 9 en Re menor, "Coral", de Beethoven, se abrió la sala polivalente para ampliar el aforo y no habían trascendido todavía las deficiencias del edificio en materia de protección contra incendios. Ahora, el concierto de los Premios llega en medio de la polémica política y técnica que envuelve al Auditorio, que ayer volvió a avivarse con la comparecencia en una comisión especial de la funcionaria que alertó de la necesidad de adoptar medidas urgentes y con el posterior recrudecimiento de la bronca política entre Gobierno y oposición.

La comparecencia de la funcionaria la había pedido el PP y fue el concejal José Ramón Pando el primero en presentar sus conclusiones: el informe en el que se basan las medidas puestas ahora en marcha por el equipo de Gobierno para garantizar la seguridad en el edificio mientras se deciden las obras que permitan adecuar el Auditorio a la normativa tiene errores y sus conclusiones podrían ser erróneas.

Pando detalló durante media hora algunas de esas "dudas" o "faltas de rigor" detectadas en el informe del arquitecto Pérez-Lozao. Los metros construidos y los metros útiles no coinciden, las sumas están mal hechas, la descripción del edificio tampoco se ajusta a la realidad pues omite escaleras y otros elementos, siembra dudas sobre la seguridad de ciertos elementos sin comprobar si efectivamente son o no resistentes al fuego y, entre otras cosas, hace unos cálculos de capacidad de público que no son reales porque el edificio nunca llegaría a acoger esos aforos.

En resumen, concluyó, Pando, el informe "no se ajusta a la realidad ni, por lo tanto, a nuestro Auditorio, sino que más bien ha inventado un Auditorio nuevo e inexistente en nuestra ciudad. La fiabilidad deja mucho que desear".

El PP no avanzó ninguna propuesta a partir de estas críticas pues, indicaron, ayer trasladó todas estas dudas a la técnico responsable de los edificios y esperará una respuesta en una nueva comisión.

De momento, Pando tuvo ayer la réplica directa e inmediata en declaraciones de la concejala responsable de Infraestructuras. Ana Rivas, en una rueda de prensa improvisada tras la intervención de José Ramón Pando, acusó al edil popular de "intentar reducir la presión sobre su grupo político", por haber sido ellos "los que permitieron que incumpliera la normativa cuando éste se recepcionó". Y por si quedaba alguna duda de las conclusiones de Pérez-Lozao, Rivas quiso dejar claro que en la comisión se le había aclarado a Pando que ninguno de los supuestos errores, de ser ciertos, anularían el hecho de que el Auditorio no cumple con la normativa. "Intentan hacer que sean deficiencias menores cuando son deficiencias gravísimas", subrayó Rivas, "y no se trata de meter menos gente, el edificio, aunque esté vacío, no cumple la normativa. Tenemos un Auditorio que es ilegal y así lo ha confirmado la funcionaria". Rivas también precisó que el Ayuntamiento todavía no ha dado con el documento de recepción del edificio.

Lejos de la bronca política, por la tarde, el ensayo general no indicaba que el concierto de hoy vaya a diferir mucho del del año pasado, salvo por el hecho de que se cierra la sala polivalente para limitar el aforo. Que las salas de la tercera planta o el sótano estén cerrados por los planes especiales era algo que ya sucedía porque el día del concierto de Premios la Casa Real reserva todo el edificio. Por lo demás, como siempre sucede en el Auditorio, se abrirán todas las puertas para las salidas y habrá las medidas de seguridad habituales que acompañan a las visitas de los Reyes de España.