Mujeres, rurales y "excelentes"

Judith Naves, artífice y directora de una empresa de conservas de carne tradicional asturiana en Las Regueras; y Sonia Martínez Lago, de solo 16 años, de Cangas del Narcea y parte del foro Ganaderas en Red. Ellas fueron la cara triunfadora asturiana de la entrega de los Premios de Excelencia a la Innovación para las Mujeres Rurales, entregados ayer en Madrid. En una época en que el medio rural poco a poco se va despoblando y donde las oportunidades de trabajar en el mismo se reducen todavía más, sobre todo para las mujeres, dos asturianas recogieron cuatro de los galardones del Ministero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

La ministra Isabel García Tejerina entregó los premios en la sede madrileña de su departamente. Judith Naves agradeció las distinción porque "un lujo recoger un premio a nivel nacional. En Astursabor criamos razas autóctonas, sobre todo ovejas xaldas y cabra bermella, elaboramos el producto y luego distribuimos en Asturias y también fuera del Principado. Somos pioneros en Asturias y en España". Sus abuelos empezaron con un pequeño restaurante y hoy Judith envasa y hace conservas de aquellas recetas. Arrancaron modestamente, con el proyecto "Apadrina un cordero y cómetelo en Navidad" y tuvieron que ampliar su lista de proveedores para dar abasto a la demanda. "Este proyecto es mi pasión y estoy orgullosa de ello. Cuando empecé los criadores me miraban con cara extraña por querer meter un cordero en un tarro de cristal".

Naves anima a que las mujeres se arraiguen en el medio rural, a pesar de las complicaciones: "Es complicado ser mujer en el campo, aunque yo no me puedo quejar porque no he tenido demasiados problemas. En el medio rural hay posibilidades de hacer muchas cosas; otra cosa es que la gente tenga iniciativa y ganas de montar una empresa propia. Tienen que surgir más iniciativas para disminuir el despoblamiento rural y yo animo a todo el mundo a que lo intente, No tenemos que desaprovechar las oportunidades para evitar que desaparezcan las tradiciones porque Asturias ha vivido muchos años del sector primario".

Al dedicar el premio a sus abuelos, "porque me enseñaron mucho y me dieron mucha energía" la emoción embargó la voz de Judith y su abuela Delfina, presente en el acto, subió al escenario para abrazar a su nieta, que concluyó su discurso agradeciendo a la ministra el galardón a la Excelencia a la diversificación de la actividad en el medio rural porque "es un gran reconocimiento".

Sin la ayuda de un hombre

La jovencísima Sonia Martínez Lago, de 16 años, saltó hace unas semanas por ser embajadora de la IGP Ternera Asturiana y haber participado en el video-clip "Despacito" producido por Ganaderas en Red en el que las mujeres de esta asociación informaban de la problemática de su sector con la conocida canción del verano. En Ganaderas en Red, comentó Sonia, "compartimos experiencias y problemas y nos ayudamos entre nosotras sin tener que necesitar la ayuda de un hombre". Martínez Lago considera que el medio rural "aún es un mundo machista porque muchos hombres piensan que las mujeres estamos por debajo de ellos. Con Ganaderas en Red intentamos hacernos ver y que la gente vea que podemos ser tan buenas como los hombres. Hicimos el videoclip de 'Despacito' y poco a poco vamos mejorando la situación". En cualquier caso, Sonia Martínez ve buenas expectativas para el mundo rural: "Para mí tiene futuro y yo apuesto por él. Para mí, los animales son mi familia. Mucha gente se va de los pueblos por estudios o por falta de trabajo, pero el medio rural tiene futuro, sobre todo si las administraciones tirasen de nosotros hacia adelante, no hacia atrás. Necesitamos más colaboración".

Los otros dos galardones correspondieron a Domiña, una empresa radicada en Goizueta (Navarra) y dirigida por Maite Sánchez Hernández y a "La Gaceta de Salamanca".