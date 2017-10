La Audiencia Nacional investiga a los jóvenes de Oviedo que se burlaron de Miguel Ángel Blanco

Finalmente el procedimiento ha llegado a Madrid. La Audiencia Nacional investiga ya, según fuentes de la Fiscalía, a los dos jóvenes de Oviedo acusados de mofarse de la muerte de Miguel Ángel Blanco en redes sociales. Los hechos por lo que los jóvenes tendrán que responder ante la justicia tuvieron lugar en julio de este año en la capital del Principado. Los acusados se hicieron un "selfie" en la plaza del Ayuntamiento frente a un cartel que recordaba el asesinato del político vasco y en el que los jóvenes aparecían apuntándose a la sien formando una pistola con la mano. "Saluda al cielo", ponían en el título de la foto.

La Fiscalía del Principado había abierto de oficio diligencias de investigación contra los jóvenes. La Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo investigó a los acusados de colgar la foto en redes sociales para averiguar si incurrieron en un delito de descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas terroristas.

Cabe recordar que los dos implicados trataron de rectificar su comportamiento y pedir disculpas una vez que fueron conscientes de la repercusión de la fotografía, que permaneció colgada en la red apenas 20 minutos. Tiempo más que suficiente para que fuera compartida por miles de personas y los protagonistas comenzaran a recibir numerosos mensajes de personas reprobándoles su comportamiento e incluso insultándoles.

En el caso del joven, habló incluso con este periódico para tratar de aclarar lo sucedido y pedir perdón por el daño ocasionado. "No soy proetarra. Cometí el mayor error de mi vida", declaró a LA NUEVA ESPAÑA el investigado, que aseguró estar destrozado por las consecuencias derivadas de los hechos. "Lo hicimos sin más, no pensamos en la repercusión ni en las consecuencias que podía traer", explicó acerca de un suceso que, según apuntó tuvo lugar después de tomarse unas cañas, "algunas más de la cuenta", y también quiso dirigirse directamente a los familiares de la víctima de su mofa. "Quiero pedir disculpas a todos los que haya ofendido, a las víctimas del terrorismo y a la familia de Miguel Ángel Blanco", sostuvo este hombre de 26 años que también trató de justificarse diciendo que desconocía el significado de la pancarta porque no suele ver la televisión.