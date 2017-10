Defensa fía un acuerdo sobre la Vega a la recalificación de una parte del terreno

La primera reunión de la comisión mixta de trabajo sobre el futuro de la vieja fábrica de armas de la Vega, con representantes del Ministerio de Defensa y del Ayuntamiento de Oviedo, se saldó ayer según el guión previsto: buenas palabras de cara a la galería y posiciones firmes sobre lo que el Estado ha repetido varias veces respecto a la gran parcela de la salida Este de la ciudad. Madrid no está dispuesto a ceder a cambio de nada los terrenos y no quiere abrir la puerta a usos compartidos hasta que no se haya llegado a una solución final por parte de las dos administraciones.

Puertas afuera, el teniente general Eduardo Zamarripa Martínez, director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa explicó a la una y media de la tarde en el edificio consistorial que Madrid "seguro que llegará a un acuerdo", que "el ministerio tiene especial interés y sensibilidad con la población" y que "están obligados a seguir la legalidad". La idea de la ley, en la que subyace que Defensa no puede aunque quisiera enajenar sin más su patrimonio, también la repitió durante la visita el director general del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, el coronel Atilano Lozano. Él y el subdirector de Patrimonio, el coronel Emilio Fernández-Piñeyro, completaban la delegación enviada desde Madrid a la que arroparon también distintos mandos en Asturias.

Por parte del Ayuntamiento, el Alcalde, Wenceslao López, presidió la visita y la reunión y también se dirigió al público desde el Ayuntamiento. Asumió la cuestión de la legalidad e insistió en que las dos partes se han marcado, entre otros, el objetivo de recopilar toda la documentación jurídica pertinente sobre la propiedad de la fábrica.

Fuentes próximas al grupo de trabajo indicaron que los tres enviados de Defensa admitieron ayer que una parte de los terrenos son del Ayuntamiento, aproximadamente un veinte por ciento. Pero también indicaron que Defensa será generosa ante un eventual reparto si el Ayuntamiento ofrece buenas contrapartidas.

Defensa es consciente de que ahora, con calificación de suelo industrial, los terrenos no valen nada, y que necesitarían que el Ayuntamiento les recalificara, "de forma limitada", una parte de la fábrica para conseguir aprovechamientos urbanísticos.

El Ayuntamiento dio por buena la primera toma de contacto y hay un compromiso para volver a verse antes de que finalice el año. Eso y un acuerdo por parte de Defensa para poner 20.000 euros con los que limpiar la maleza del recinto fabril de la Vega.