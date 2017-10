El tripartito juzga "interesante" el gran gimnasio privado previsto en el Loyola

El equipo tripartito del gobierno local considera "interesante" el proyecto que impulsa la empresa Enjoy Wellness, desvelado ayer en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, para levantar un gran equipamiento deportivo, dotado de piscina, spa y gimnasio de 5.000 metros cuadrados, en la parte del colegio Loyola en la que se encuentra su abandonado campo de fútbol. Tras mantener el pasado miércoles un "primer contacto" con la promotora, el edil de Deportes, Fernando Villacampa (Somos), reconoció ayer que se trata de una iniciativa que "podría resolver algunas de las demandas y necesidades del barrio". "Estamos pendientes de que presenten el proyecto al Ayuntamiento y, como sucede en todos los casos, los técnicos lo estudiarán con detalle para velar por el cumplimiento de la legalidad", añadió Villacampa.

A la espera de recibir el proyecto de Enjoy Wellness, el tripartito abordó ayer en una reunión la situación de la parcela de Ciudad Naranco en la que se iba a construir un spa, que ya ha sido descartado, y para la que ahora se plantea un polideportivo.

Según fuentes del gobierno, en ese encuentro hubo unanimidad a la hora de defender la "necesidad de avanzar los trámites para demoler el edificio en el que iba a ir el spa y disponer cuanto antes de la parcela" para levantar el polideportivo, con independencia de los planes para el colegio Loyola. En todo caso, las fuentes consultadas en el gobierno municipal recuerdan que el asunto del spa sigue judicializado.

Los vecinos del barrio también ven con buenos ojos el proyecto de Enjoy Wellness, pero temen que la iniciativa privada le sirva al Ayuntamiento como excusa para no invertir en los servicios públicos que necesita esta zona. "Todo lo que sean equipamientos para Ciudad Naranco serán bien recibidos, pero eso no quita que sigamos exigiendo que el Ayuntamiento de Oviedo cubra todas las necesidades que tiene el barrio, que son muchas. Todavía nos tienen que dar una solución al fracaso que supuso el spa que ahora está en ruinas", asegura Rubén Fernández, presidente de la asociación de vecinos Ciudad Naranco Existe.

Carmen Díaz, del colectivo Los Puentes, se mantiene en la misma línea. "La noticia está muy bien; ya va siendo hora de que este barrio cuente con algún tipo de servicio porque no tenemos casi ninguno. No obstante, el Ayuntamiento no está haciendo nada por nosotros. Se trata de una iniciativa privada y en caso de seguir adelante no supondría ningún gasto para el Consistorio, que seguiría sin invertir en Ciudad Naranco y sus ciudadanos sin tener un equipamiento público en el que hacer deporte", explica Carmen Díaz.

El portavoz de la asociación de vecinos La Centralilla, Gonzalo Díaz, también opina lo mismo. "Nosotros apostamos por lo público y eso es lo que queremos, que nuestro barrio tenga servicios de todo tipo con el apoyo de las administraciones".

Tal y como informó ayer este diario, el plan para el centro educativo de los Escolapios en la ciudad incluye un gran gimnasio de 5.000 metros cuadrados de superficie, piscinas interiores y exteriores, spa, pistas de pádel, zona de hotelería, ludoteca y aparcamiento para 227 vehículos. En principio, las futuras instalaciones tendrán una capacidad para unos 7.000 socios.