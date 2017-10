La Fiscalía investiga si el tripartito prevaricó al encargar a la SOF organizar San Mateo

"Conscientes del plus de antijuricidad", con una acuerdo de "contradicción grosera y patente con el derecho" y "desbordando la legalidad de modo evidente, flagrante y clamoroso". Así actuó, en un "arbitrario ejercicio de poder", el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y los concejales de la Junta de Gobierno cuando aprobaron este año encargar a la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) que organizara las fiestas de San Mateo pese a los informes en contra del Secretario municipal. Así lo afirma el Partido Popular en la denuncia que acaba de presentar ante la Fiscalía Superior del Principado de Asturias y que ha dado lugar a la apertura de una investigación sobre unos hechos "que podrían ser constitutivos de delito de prevaricación", según la diligencia de la fiscal con fecha de 23 de octubre, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

La denuncia del PP es la cróncia de un pleito anunciado desde el año pasado, cuando las quejas de los populares por la gestión de la concesión de nuevos chiringuitos para San Mateo a través de la SOF ya originó un primer informe del Secretario municipal donde señalaba que este tipo de concesiones debería realizarse por licitación o sorteo. Un segundo informe, también en 2016, insistía en que encomendar a una sociedad privada como la SOF la gestión de espacios públicos era una "situación anómala".

Pero pasadas las fiestas de San Mateo, que también motivaron una denuncia del PP ante los tribunales que finalmente fue rechazada, la situación de la SOF volvió a centrar la actualidad política local. El Alcalde, señala la denuncia del PP, llegó a afirmar que la sociedad tenía "un problema legal como órgano que gestiona las fiestas" y que si no se cambiaba esa situación el gobierno se expondría a demandas y sentencias que "podrían casusarnos problemas".

Un tercer informe del Secretario, en marzo, incidía en la "situación anómala" de la SOF y recalcaba que "la fórmula de la asociación privada no se contempla legalmente como forma de gestión de servicios municipales". A petición del propio concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, el Secretario se pronunció por cuarta vez y aclaró que, en el marco jurídico de las nuevas leyes para las administraciones locales, convenios como el del Ayuntamiento y la SOF "no son legalmente admisibles" y la encomienda de organizar las fiestas "no es conforme a derecho".

La inminencia de las fiestas llevó al Equipo de Gobierno a aprobar en la Junta de Gobierno del 4 de agosto una propuesta en la que se denunciaba el convenio con la SOF y a la vez se le pedía que organizara las fiestas por "el interés general" y los compromisos adquiridos, cuya ruptura podría podría generar "responsabilidades patrimoniales". El Secretario informó verbalmente en esa junta de que esos compromisos deberían tenerse en cuenta pero se reafirmó en sus escritos anterioes sobre la "no conformidad a derecho".

Aunque el tripartito sacó de la SOF y adjudicó directamente los nuevos chiringuitos y de las casetas de gastromateo, el resto de las fiestas de este año las organizó la SOF. Por ello el PP, en su denuncia, insiste en que el Alcalde y los concejales de gobierno tomaron la decisión de pedir a la SOF que organizara las fiestas siendo plenamente conscientes de la ilegalidad que estaban cometiendo, "y que pretendieron ocultar bajo la falsa satisfacción del interés general y la proximidad de las rechas festivas y evitación de responsabilidades patrimoniales". Añade la denuncia que estas fechas, "en lo que a San Mateo incumbe, eran ya conocidas desde siempre, pues se repiten anualmente", y que el equipo de Gobierno mantuvo además, "antes y después, la organización de otros eventos que exceden, propiamente, de estas celebraciones mateínas y para las que , ni siquiera, se han molestado en buscar disculpa alguna".