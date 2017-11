Los directores asturianos abren "Oviclip"

El festival nacional de videclips "Oviclip" arranca esta tarde (20.00 hora) en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo con la presentación de los 11 trabajos que participan en la sección "ClipAstur". Desde ese mismo momento el público asistente con su voto puede elegir su trabajo favorito.

Los participantes en la sección asturiana son los siguientes:

Cristina Busto "Siempre Siempre" Fasenuova:

La unión de Cristina Busto con los Fasenuova no ha podido ser más fructífera, tras el proyecto "Everything is Dirty" el videoclip "Siempre Siempre" es el resultado de la residencia que la artista avilesina tuvo en la Laboral. Stop Motion al servicio de uno de los mejores temas de su disco "Aullidos Metálicos" (Humo 2016) producido por Oscar Mulero.

Marcos Pérez "Heart Stone" MyVestal:

Marcos Pérez es ya uno de los realizadores más prolíficos de la región y en "Heart Stone" recrea en 3D un corazón de piedra gigante donde muestra la idea de lo vivo y de lo inerte, de los contrarios como una metáfora de los sentimientos expresados por Eva Fernández en la letra de la canción.

José Luís Velázquez "Sin Ti" Kirlo:

El nuevo proyecto musical de Ruth Suárez no ha podido empezar con mejor pie. En lo musical cuenta con músicos de la talla de Dani Sevillano o Rafa Yugueros y en lo visual con el equipo de Desenfocado Producciones que ya ganaron el Clipastur 2016 con "Over and Over Again" de Amboaje y que repiten presencia en esta segunda edición.

David Ferrando Giraut "Touch me, I´m Driving" Captains:

El artista David Ferrando Giraut debutó en el mundo del videoclip presentando en el Oviclip del año pasado "Tequila" de Fee Reega. El gallego afincado en Gijón le ha cogido el gusto y el pulso al formato y nos muestra esta joya con ecos de Carpenter y Argento donde la voz de Fee te arrastra en esta historia de deseo.

Ricardo Villoria "Toro Barroso" Rodrigo Cuevas:

La irrupción de Villoria en el mundo del videoclip ha sido fulgurante. Su talento no ha pasado desapercibido en sus anteriores trabajos para Fee Reega, Nacho Vegas o Bueno. Aquí vuelve a demostrar su potente personalidad avalada por una portentosa fotografía cuyo resultado le da aún más impacto al torbellino Rodrigo Cuevas.

Sofía Castañón y Juan Tizón (Sr. Paraguas) "El Veneno" Héctor Tuya:

El debut en solitario del ex Babylon Chat deja claro que Héctor cuida y mima todo lo que hace. Aquí se pone delante de la cámara a las órdenes de la productora audiovisual Sr.Paraguas , claros referentes en cuanto a videoclips en la región se refiere. Sofía y Juan son ya unos clásicos del género.

Javier Longobardo "Chevron" Cult Of Luna:

¿Qué hace un gijonés afincado en Dubai grabando a una banda sueca de metal? La explicación es clara, el talento en la animación de Longobardo que le ha llevado a trabajar con artistas de la talla de Kanye West o de la banda islandesa Múm. Aquí nos sumerge en una pesadilla sobre paisajes hostiles y marcianos.

Frodo Álvarez & Sfhir "Run Away" de Dj Soak ft Anderson Paak ft Dj Inim:

Frodo Álvarez forma parte de Children of Darklight un referente mundial en la temática del light painting y para "Run Away" invirtió junto a Sfhir un mes de trabajo para dar a luz a esta maravilla visual donde predomina también el stop motion y que nos deja una clara muestra de que el videoclip se ha abierto a todos los campos de creación posible.

José F. Riveiro "Balls of the Wall" Gun Machine:

Riveiro, hombre polifacético dentro del audiovisual asturiano, acaba de aterrizar de Sitges donde presentó su nuevo documental "Rebobinando". Aquí presenta el primer videoclip de los Gun Machine donde habla de cómo las altas esferas se aprovechan de los que menos capacidad de defensa tienen...Hasta que se rebelen.

Estela Cubilla y Fran Carrio (Cortexiphan) "A Carmen" Maimuny;

La productora asturiana rinde homenaje junto a Pauline En La Playa, Elle Belga, Nacho Álvarez, Fran Nixon, Nacho Vegas y Oscar Mulero a Carmen, ´Carmela´ la del Guetu o Carmela la de La Plaza, dos bares estandarte del llamado sonido Gijón, cuna del indie cuando era indie. Su recuerdo ya era imborrable pero este videoclip dejará aún más constancia.

Ramón Aser "Social Media" Destruyan Ciudad Accidente

Tras varios años fuera de Oviedo donde forjó el talento que hoy atesora, Ramón Aser se puso al frente de la productora Beat Films donde da rienda suelta a pequeñas delicias como la que aquí presenta para la banda Destruyan Ciudad Accidente con los que graba un trabajo de mucha pegada visual paralelo al potente ritmo de la canción.