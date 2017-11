Quejas por la falta de atención telefónica en el centro de salud de La Corredoria

Pedir cita para el pediatra en el centro de salud de La Corredoria es una odisea. Al menos eso denuncian varias madres que en las últimas fechas vieron cómo a pesar de realizar decenas de llamadas no encontraron respuesta al otro lado del teléfono. Las quejas van más allá, pues se dicen indignadas cuando después de no ser atendidas se les recrimina que abusen del servicio de urgencias y se les remita a utilizar la reserva de cita telemática que, advierten, también sufre fallos y tampoco puede ser impuesta como única alternativa.

La voz de alarma la dio Bárbara Gutiérrez este lunes cuando trató sin éxito de acudir a la consulta ordinaria con su hijo, que presentaba fiebre y una infección de garganta. "Es una vergüenza porque llamé 38 veces y nadie me dio contestación". Presenta como prueba una captura de su teléfono móvil. Ella misma suma otras quejas a su denuncia. "Sé de un caso en el que llamaron casi cien veces y otro en el que fueron 48 las llamadas", apunta.

Su malestar fue tal que decidió comprobar in situ las causas de tal desatención. "Llamé desde la cola y vi cómo me descolgaban el teléfono sin ponerse al habla", relata la afectada, que rehúsa arremeter contra las trabajadoras del servicio, pero reclama soluciones por parte de la administración. "No quiero poner en duda si están o no desbordados de trabajo, pero si es el caso, lo que se debe es contratar a más personal", sugiere. No obstante, la misma usuaria recalca que el pasado lunes se quedó de piedra cuando después de ser ignorada acudió hasta las instalaciones sanitarias y comprobó que no había signos de gran actividad. "A pesar de que no había casi nadie no tuvieron tiempo para levantar el teléfono aunque fuese un par de minutos", critica.

Las afectadas subrayan que la respuesta que se les da a sus peticiones es que utilicen el servicio telemático para pedir cita, pero estas no ven con buenos ojos la propuesta. "No todo el mundo tiene acceso a internet", responden a la vez que dicen haber sufrido fallos del sistema. "Una sola vez que lo utilicé la cita no figuraba en la fecha en la que la había pedido y no me fío de la eficacia de esa vía", apunta Gutiérrez.