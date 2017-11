El desgarrador relato de la madre del camionero muerto de gripe A: "Los médicos no quisieron verle"

"No pude despedirme de mi hijo. Qué pena, era un hijo sano y deportista", ha asegurado esta mañana la madre de Javier Auviaño Amieva, el camionero que falleció en 2014 tras sufrir una gripe A, y al que los médidos no fueron a ver a su casa pese a las súplicas de la mujer, quien aseguró por activa y por pasiva que el hombre estaba en muy mal estado y que incluso estaba echando sangre por la boca.

"La médico me dijo que había acabado el turno y me mandó a la farmacia a comprarle un jarabe para la tos", añadió la mujer, presa de un gran nerviosismo y una gran tristeza. "Los médicos no le quisieron ir a ver", aseguró la mujer, al borde de las lágrimas. La mujer contempló durante tres días el creciente deterioro de su hijo, hasta el punto de llevar un colchón para la cocina y acostarlo allí para estar más pendiente. El 15 de enero de 2014, la mujer llamó al centro de salud de La Lila, para pedir que el médico acudiese a su casa porque su hijo estaba "negrín" y había sufrido desmayos.

El médico le espetó si no sabía lo que era una gripe. Al final le dijo que no iba a acudir a su casa y le colgó. "Me dijo: 'No voy a perder el tiempo yendo a su casa para no poder curarle'", ha declarado la mujer. Horas después, por la noche, el hombre ingresaba en el HUCA y era directamente intubado. Moriría unas semanas después, debido a las complicaciones derivadas de la gripe A que sufría.

El testimonio de la mujer se produjo esta mañana en la vista oral por este caso, en el que también declaró el acusado.