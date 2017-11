Ante el juez un taxista acusado de abusar de una clienta en Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un taxista acusado de abusar sexualmente de una clienta en Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que, alrededor de las 7 horas del día 21 de mayo de 2017, XXX, nacida en 1991, cogió el taxi del acusado en la Calle Postigo Alto de Oviedo. La mujer le dijo que la llevara a su domicilio.

Una vez llegado al lugar, XXX le dijo: "No tengo dinero, voy a casa y te pago", a lo que respondió él: "Me pagas de otra forma", negándose XXX. En ese momento el acusado, tras desplazar el asiento delantero derecho, lo que dio lugar a que XXX tuviese escasa movilidad, se acercó a la misma y le realizó por encima de la ropa diversos tocamientos en la zona genital. XXX logró abrir la puerta derecha del vehículo y salió.

No consta que XXX sufriese menoscabo físico y psíquico alguno.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual del artículo 181.1 del Código Penal, en relación con el 191, y solicita que se condene al acusado al pago de una multa de 18 meses con una cuota diaria de 6 euros (3.240 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y abono de las costas procesales.