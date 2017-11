Taboada da por cerrado el presupuesto municipal

La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, ha dado por cerrado ya el presupuesto municipal para el próximo año. La líder de Somos mantiene que "no ha habido ningún problema" en la negociación con sus compañeros del equipo de Gobierno, PSOE e IU, e insistió en que "el presupuesto está cerrado" y todo se concretará mañana viernes.

"Quedaban algunas cosas por cerrar en el capítulo de inversiones y ayer nos reunimos con el interventor, la oficina de contratación y la oficina presupuestaria para que nos dijeran el estado de tramitación de algunas partidas parsa saber lo que tenemos que incluir o no el año que viene", explicó la edil, que aclaró que el capítulo de gastos ya está cerrado y el de inversiones se cerrará mañana. "No va a haber ningún problema", insistió Taboada, que salió en defensa de su compañero de formación y concejal de economía Rubén Rosón. "No ha habido enfrentamiento -con el alcalde, el socialista Wenceslao López-, lo que dijo el concejal de economía es que su responsabilidad son los presupuestos y él llevaba una propuesta".

"No hay ningún problema, había que marcarse unos plazos y cumplirlos y ya no puede dilatarse más" , así que mañana estará todo cerrado.