Los taxistas condenan la "actitud repugnante" del compañero que manoseó a una joven en Oviedo

Las asociaciones más representativas del sector del taxi –Asotaxi y la Federación Asturiana del Taxi– han emitido esta tarde un comunicado para condenar "sin paliativos" la actitud "repugnante y delictiva" del conductor que renonoció haber manoseado a una clienta de 26 años que no tenía dinero en ese momento para pagar la carrera "durante un traslado, de madrugada, hasta su domicilio".

En el escrito ambas asociaciones aseguran que tomarán medidas contra su compañero de profesión. "A la sentencia del tribunal que le juzgó recientemente las asociaciones añadiremos las medidas disciplinarias que se deriven de la aplicación del régimen sancionador interno al ser firme la sentencia". El hombre, un sexagenario, aceptó su culpabilidad este viernes y se conformó con la pena solicitada por el ministerio público, que reclamaba en su escrito de calificación el pago de 3.240 euros. Al haber reconocido los hechos, no se celebró el juicio.

Los taxistas consideran que tomarán estas medidas para garantizar "el buen servicio a los ciudadanos", a quienes "debemos una disculpa en nombre del sector por la actitud canallesca de este individuo", recoge el comunidado. "Desde las asociaciones tomaremos las medidas oportunas para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir y así garantizar la seguridad y eficiencia de un servicio público como es el taxi", señalan para cerrar el escrito.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 21 de mayo. La víctima cogió el taxi del acusado en la calle Postigo Alto, y pidió al conductor que la llevase a su casa. Cuando llegaron frente al portal, la joven le dijo: "No tengo dinero, voy a casa y te pago". Pero el hombre decidió cobrarse en carne. "Me pagas de otra forma", le dijo a la chica, que se negó en redondo. El taxista movió entonces el asiento de forma que la joven no pudiese escapar y comenzó a manosearle la zona genital por encima de la ropa.

La víctima logró escapar y cuando llegó a su casa le contó lo ocurrido a su padre, que fue de inmediato a presentar una denuncia. La Policía localizaría al taxista poco después en la calle Caveda, donde fue detenido.