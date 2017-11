Somos da por roto el pacto de gobierno en Oviedo si el PSOE se opone a sus conclusiones sobre Aquagest

"El que no quiera aprobar las conclusiones de la comisión de Aquagest está fuera del pacto de gobierno". Esa es la advertencia que lanzó esta tarde la teniente de alcalde de Oviedo, la edil de Somos Ana Taboada, al PSOE, con el que dijo estar "un poco decepcionada" por su escasa aportación al órgano municipal especial a lo largo de este año al mismo tiempo que aseguró que "no van a cambiar nada" sus conclusiones y recomendaciones sobre la supuesta corrupción del PP por la devolución de un aval a la empresa que gestionaba los tributos del Consistorio.

Apenas 24 horas después de que el secretario de Podemos Asturias, Daniel Ripa, acusase al alcalde, el socialista Wenceslao López, de olvidar "quién le hizo Alcalde" y "no querer combatir la corrupción del PP", la número dos del tripartito admitió que las reticencias del grupo socialista a dar luz verde al informe definitivo de la comisión pone en peligro la estabilidad del gobierno local, aunque eso sí, carga todas las culpas sobre sus socios. "El que rompería el pacto sería el PSOE con nosotros", asegura Taboada, eludiendo cualquier responsabilidad de su grupo en caso de producirse la ruptura.

La concejala de Somos recordó que hasta la fecha se están cumpliendo la mayoría de los 64 puntos del acuerdo de gobierno firmado con PSOE e IU, si bien reivindicó que "sobre todo se está cumpliendo en las áreas que gestiona Somos Oviedo". Sin embargo, recuerda que en dicho pacto están incluidos puntos referentes a la transparencia, la lucha contra la corrupción y el levantamiento de alfombras en los que es imprescindible dar pasos como la aprobación de las conclusiones de la comisión de investigación. "El que vote en contra estaría incumpliendo lo relativo a este apartado", destacó la teniente de alcalde.

Taboada anunció que mañana mismo se trasladarán a los grupos las conclusiones con algunos cambios solicitados por sus socios, que no obstante, no afectarán a lo esencial. "No van a cambiar para nada las conclusiones definitivas ni las recomendaciones que esta presidenta presentó en la comisión", declaró sobre un texto que deberá ser sometido a votación el próximo jueves. Considera la concejala de Somos que los grupos ya han tenido tiempo suficiente para analizar el texto y tomar una postura definitiva. "Llevamos más de un año y las conclusiones ya deberían estar listas hace dos meses", explica.

La también presidenta de la comisión de investigación admite las aportaciones de IU, pero muestra su pesar por la escasa colaboración de los socialistas en el órgano municipal. "Estoy un poco decepcionada con la postura del partido socialista porque durante todo este año no aportó trabajo", reprocha.

Estas declaraciones tuvieron lugar dentro de una visita de Taboada y el edil de Somos Rubén Rosón a Olloniego para anunciar a los vecinos la ejecución de una segunda fase para acondicionar el entorno del conjunto histórico de la localidad, que se llevará a cabo mediante una escuela taller que tomará el relevo de otra que en los últimos meses procedió a la limpieza de espacios como el puente medieval bajo el cual los vecinos ya pueden transitar tras muchos años invadido por el matorral.