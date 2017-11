López olvida quién le hizo alcalde y no quiere combatir la corrupción del PP, acusa Podemos

La crisis de gobierno en el tripartito ovetense a cuenta del nuevo aplazamiento de las conclusiones del caso Aquagest, propuesta el martes por Ciudadanos y aprobada gracias al apoyo del PSOE y la abstención de Izquierda Unida, saltó ayer al ámbito regional con el desembarco del secretario de Podemos Asturias, Daniel Ripa, en el rifirrafe local, recordándole al Alcalde que fue Somos quién le puso al frente de la ciudad. A la bronca política le siguieron las respuestas del PSOE, desde la Agrupación municipal socialista de Oviedo, acusando a Taboada de poco rigor en la comisión, la del coordinador local de Izquierda Unida, Iván Álvarez, llamando a la unión del tripartito y pidiendo abandonar las "declaraciones electoralistas" y distintos grupos más o menos afines a Somos que también salieron a apoyar a su portavoz, Ana Taboada, y a censurar el voto de los socialistas para retrasar las conclusiones de la investigación sobre el caso de supuesta corrupción en el PP por la devolución de un aval a la empresa que gestionaba los tributos en Oviedo.

Ripa fue duro con Wenceslao López y reclamó incluso a la FSA que tome cartas en el asunto. A través de un comunicado, el secretario de Podemos mostró su "inquietud" por la postura del Alcalde de "trazar una alianza con los partidos de la oposición para evitar condenar abiertamente los casos de corrupción del PP" y mostró su preocupación por un posible "síndrome de Estocolmo" que haga a López "imitar ahora a Javier Fernández en sus malas prácticas de no perseguir la corrupción". Ripa no se quedó ahí e hizo un llamamiento a la "responsabilidad" del nuevo secretario general de la FSA, Adrián Barbón, que, señaló, "debería tratar de reconducir el extraño comportamiento de los suyos en el consistorio ovetense".

En tono muy duro, mostró su sorpresa por el hecho de que "alguien como él, con sólidos principios democráticos, se preste a entrar en estas escaramuzas de pasillo que tanto le gustan a Ciudadanos y que a la vez tenga problemas en aprobar, de una vez por todas y un año después, la conclusiones de la comisión de investigación municipal de Aquagest". Ripa remató su comunicado con la sugerencia de que "alguien debería refrescarle la memoria a López, porque parece que se ha olvidado que si está sentado donde está no es precisamente gracias al concejal Luis Pacho (C's)".

El coordinador de IU en Oviedo, Iván Álvarez, tercera pata del tripartito, censuró la escalada en el tono de las declaraciones, palabras, lamentó "que rompen la unión de la izquierda, núcleo fundamental para cambiar definitivamente el rumbo hacia políticas alejadas de la especulación". Fomentarlas, razonó, "fomentan el crecimiento de políticas neoliberales". Álvarez destacó también la "incuestionable ética política" de Wenceslao López en materia de corrupción, y pidió "mesura, seriedad y rigor". "Una comisión de investigación", explicó, "no puede desgastar al gobierno, el fin debe de ser la formación de un frente común en materia de transparencia, hay que alejarse de toda declaración electoralista y centrarse en mejorar la vida de nuestros vecinos dedicando todos nuestros esfuerzos en la gestión de nuestro ayuntamiento", concluyó.

El PSOE tardó en contestar y al final no lo hizo ni a través del Alcalde ni por boca de ninguno de sus concejales. Fue el secretario de política municipal de la AMSO, Silvino González, el que firmó un comunicado donde explica que la culpable de tener que aplazar las conclusiones de la comisión fue su presidenta, Ana Taboada, "por no haber hecho sus deberes a tiempo y correctamente". Los socialistas acusan a la portavoz de Somos de haber realizado "actuaciones de dudoso rigor" en la instrucción de esta comisión y destacan que su partido ha sido hasta ahora prudente no poniéndola en evidencia. Por eso pide a Ripa que busque "cerca" la culpa del aplazamiento, y no en un Alcalde, señala el comunicado "que en cuestiones de democracia, ética, coherencia y honestidad no tiene que dar lecciones a nadie pero mucho menos recibirlas".

Los socialistas acusan a Somos de tratar el asunto de la comisión de investigación con "poco rigor" por las "prisas mediáticas", "banalizando", así, la lucha contra la corrupción. El texto se despide con un mensaje para Ripa: "a estas alturas de su vida profesional y política, seguro que el Alcalde no está dispuesto a vender sus principios ni tan siquiera por la alcaldía".

Colectivos como la plataforma Villa Magdalena o el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción pidieron al PSOE una postura clara y fuerte en la comisión de Aquagest y confiaron en que las conclusiones lleguen pronto.