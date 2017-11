"Tener un discurso propio y claro", la mejor arma para buscar empleo, según Jessica Buelga

La entrevista de trabajo perfecta puede considerarse una utopía, pero perseguirla es el camino más corto para salir bien parado de un cara a cara con un potencial empleador. Con estas premisas se presentó ayer en el Calatrava la experta en "coaching" Jessica Buelga en el foro de empleo que se celebra en el Palacio de Congresos. La psicóloga lavianesa captó la atención de numerosos desempleados con sus consejos para buscar trabajo. Desde su punto de vista, "tener un discurso propio y claro y saber lo que buscas" debe ser la piedra angular sobre la que deben apoyarse otros aspectos como la seguridad en uno mismo, improvisar ante las variables que presente el entrevistador y saber transmitir, especialmente, aptitudes como la disposción al trabajo en equipo o manejarse bien con las nuevas tecnologías.

Buelga reivindicó sus 15 años de experiencia ayudando a preparar entrevistas laborales para ganarse la credibilidad de los asistentes, muy concentrados en tomar nota de las claves que iban saliendo de la boca de la especialista. "Debemos llevar una estrategia para abordar los supuestas que se puedan dar", apuntó la profesional, convencida de la importancia de la "seguridad en uno mismo" para salir triunfal de un proceso de selección.

La preparación de los encuentros con el personal de recursos humanos de las empresas es otro de los apartados vistos como vitales por parte de la lavianesa. "Prepararse a uno mismo es muy necesario", apuntó a la vez que sugirió algunos ejercicios recomendables. "Si tienes pensado optar a un puesto es bueno que pruebes antes a hablar en público", dijo sobre una cualidad que, a su juicio, debe ir acompañada de cierta capacidad de improvisación. "Saber percibir el objetivo del entrevistador es algo importante, pero no se puede preparar previamente", apuntó.

Entre las propuestas más llamativas, llamó especialmente la atención la de acudir a procesos selectivos aunque en un princio no sean del interés del demandante de empleo. "Ir a entrevistas ajenas a nuestros intereses pueden ser el entrenamiento perfecto para cuando llegue la que esperamos", considera la experta.

Buelga situó en un segundo plano, aunque también relevante, la capacidad de saber comunicar y "venderse" de cara a un tercero. "Saber transmitir es muy valorado sobre todo en determinados sectores", explicó Jessica Buelga, consciente de que la evolución de la vida empresarial y social requiere además de ciertas habilitades imprescindibles para ser contratado en la actualidad. "Las empresas valoran muchísimo tanto la capacidad para trabajar en equipo como de saber manejar las nuevas tecnologías", aconsejó, a la vez que sugirió acudir a la entrevista con algún tipo de dispositivo. "Es bueno tener las manos ocupadas y no hacer cosas raras con ellas", incluyó entre sus recomendaciones.

A pesar de todos los apuntes que hizo tomar a los asistentes a su charla, la psicóloga pidió calma a la hora de aplicar su receta. "No hay que perder los nervios en ningún momento", declaró pidiendo evitar perder los papeles por pequeños fallos y dejando claro que no se deben buscar utopías. "La entrevista perfecta no existe porque todas son diferentes y hay que aprender a afrontarlas", sentenció Buelga.