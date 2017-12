La ordenación del área central determinará la fortaleza de Oviedo, según los expertos

La reclamación de un canon de capitalidad para Oviedo, lanzada desde el equipo de gobierno local por Somos, ha derivado en la reapertura del debate sobre la configuración del área metropolitana central, hacia la que el Alcalde, el socialista Wenceslao López, ha desviado el asunto. No anda mal encaminado, en opinión de los sociólogos y los expertos en ordenación del territorio. Para ellos ese es el asunto primordial, del que se viene hablando desde hace más de medio siglo en Asturias y que nunca acaba de resolverse. La capitalidad, según dicen, es más bien un asunto circunstancial, "una cortina de humo" para unos o "un detalle escasamente significativo" para otros. La oposición municipal, liderada por el PP, considera que la configuración del área metropolitana central y la capitalidad son asuntos compatibles y su portavoz, el ex alcalde Agustín Iglesias Caunedo, sostiene que si Oviedo no está al frente del área central de Asturias es "por falta de liderazgo político".

Fermín Rodríguez, catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo y director del CeCodet, opina que discutir sobre la capitalidad "distrae sobre el proyecto vital y a Oviedo no le aportará más de lo que ahora le da el balance de situación. Quitará cooperación y traerá desunión, que son elementos internos necesarios para mostrar a los demás una metrópoli real y de referencia".

Jacobo Blanco Fernández, profesor en el departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo y decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias, considera que la idea de "ciudad-región" lanzada por el Alcalde ovetense esta semana es poco original y que Oviedo, Gijón y Avilés, las tres grandes urbes implicadas, y el Gobierno del Principado deberían haber hecho algo al respecto hace ya "quince o veinte años: así que estamos llegando tarde. Aún se pueden hacer cosas, pero ya hay mucho mal hecho".

Con los números sobre la mesa, el centro de Asturias es ya "un área metropolitana, la quinta o sexta de España" atendiendo a sus dimensiones, según Jacobo Blanco. Lo que hay que hacer es darle orden, quizás con la creación de un consorcio de ciudades, según el sociólogo. "La movilidad y algunos otros problemas de Oviedo son parte del alma de la ciudad, pero exceden a su competencia, porque a diario llegan más de cien mil personas de otros concejos", señala.

El Principado debería liderar ese movimiento a favor de la consolidación del área metropolitana del centro de Asturias, la Ciudad Astur, y retirarse después, discretamente, para que los ayuntamientos sigan adelante por sí mismos.

Fermín Rodríguez explica que en el centro de Asturias surgió "un distrito industrial que hoy es una gran ciudad metropolitana, funcionalmente integrada pero que hay que optimizar" y advierte que entre las urbes que la integran "discutir cual es la más grande no es útil, ni conveniente".

El PP medió ayer en este debate. Su portavoz en el Ayuntamiento de Oviedo puso de manifiesto que su partido "siempre ha defendido la necesidad de que la zona centro de Asturias se convirtiese en un área metropolitana, y que era imprescindible que fuese Oviedo quien liderase el proceso". Iglesias Caunedo puntualiza que con "lo que no hemos estado nunca de acuerdo es con que el Principado, con la excusa del área metropolitana, asuma competencias municipales y a partir de ese momento, los ayuntamientos no tengan la posibilidad de decidir sobre esos temas".

LA NUEVA ESPAÑA contactó con los ayuntamientos de Gijón y Avilés intentando recabar su opinión sobre la solidaridad regional por la que aboga el Alcalde de Oviedo para configurar el área metropolitana. Ninguno de ellos quiso entrar a valorar la cuestión.

A finales del año pasado, el Ayuntamiento de Gijón lanzó un llamamiento a sus homólogos de Oviedo, Avilés, Siero, Mieres y Langreo, con el propósito de emprender una ronda de negociaciones en favor de la creación formal del área metropolitana central de Asturias.

El Ayuntamiento de Avilés se negó explícitamente a responder a una convocatoria que, a su entender, debe encabezar el Gobierno del Principado, y aquel primer impulso del Ayuntamiento de Gijón quedó en nada.

Los redactores del futuro Plan General de Ordenación de la ciudad, Víctor García Oviedo y Ramón Fernández-Rañada, han afrontado esa encomienda precisamente con la determinación de reforzar la condición de Oviedo como capital del área central metropolitana. Está por ver el empuje que el Ayuntamiento de Oviedo conseguirá imprimir en esta ocasión a esa idea recurrente. Jacobo Blanco avisa de los riesgos de darle tantas vueltas: De tanto lanzarla y nunca recogerla, la estamos banalizando".