Los niños ingresados en el HUCA componen diez obras para la OSPA

Lucas Folgueira Riesgo, Cecilia Zapico Polo, Alba Fernández Álvarez, Mauro Díez Fernández, Iris Suárez Trelles, Beatriz Alonso Mañueco, Víctor Manuel Paradias Menéndez, María Suárez Fernández, Isina Rico Rodríguez, Yassine Laourigua Álvarez y Aarón Thekwendu Vázquez. Tienen entre dos y 18 años y son los nombres de los autores de las diez obras que ocho músicos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) interpretarán el próximo 20 de diciembre en el HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias). No son compositores, son niños ingresados en al centro sanitario asturiano que desde el pasado mes de octubre han trabajado para que sus ideas se conviertan en partituras musicales.

El proyecto "Escalas inventadas" se ha desarrollado desde el pasado mes de octubre y consistió en que los niños ingresados en el hospital trabajasen con dos músicos de la sinfónica asturiana, John Falcone y Juan Ferriol, en la composición de obras musicales. Una actividad incluida dentro de la docencia que se imparte a los niños en el HUCA por parte de los profesores de las aulas hospitalarias y que "superó todas las expectativas", en opinión de la responsable de las aulas hospitalarias, Rosa García Pardo. En la experiencia hubo de todo.

John Falcone, oboe de la OSPA, se encontró con "muchas composiciones rítmicas" pero también con niños que "escribieron un cuento y luego buscaron como poner música a los distintos pasajes". Una docencia no reglada, no ajustada al curriculum habitual, pero sí profesional ya que en todo momento se buscó la calidad de las composiciones para estar a la altura de los maestros de la orquesta sinfónica. Ana Mateo, la gerente de la orquesta, que ayer participó en la presentación del concierto del día 20 junto a Falcone, García Pardo y el gerente del HUCA, Luis Hevia, recalcó que lo importante no es precisamente ese concierto navideño "sino el camino recorrido hasta llegar a la actuación".

Falcone y Ferriol ayudaron a los pequeños "a convertir en música lo que se imaginaban, lo que tenían dentro", algo que para el oboe de la OSPA supuso "todo un desafío". El día 20 se verá y escuchará el resultado en el salón de actos del HUCA.