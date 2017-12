Quejas en varias zonas de Oviedo por la escasa iluminación navideña

La iluminación navideña brilla por su ausencia en algunas zonas de Oviedo. Al menos eso es lo que denuncian varias asociaciones y colectivos de la ciudad, que consideran "insuficiente y demasiado pobre" la decoración ornamental que se ha instalado en la ciudad para llenar de colorido estas fiestas tan señaladas. "Tenemos que hablar con el Ayuntamiento porque esto no puede ser. La mitad del Paseo de La Florida tiene luces y la otra mitad, de la rotonda de Carlos Osoro hacia Las Campas, no tiene ni un sólo adorno", explica Emilio Peña, presidente de la asociación vecinal del barrio y también de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (Favo).

El colectivo que preside Peña no es el único que se queja por la decoración navideña. Los vecinos de barrios como Ciudad Naranco, La Ería, El Cristo o La Monxina, también piensan que la ornamentación no es digna de una ciudad como Oviedo. "Hay muchas asociaciones que se han dirigido a nosotros para denunciar la situación. Nos dicen que la decoración navideña se centra principalmente en algunas calles del centro y que al resto de la ciudad la han dejado de lado, como si no existiera", asegura Javier Fernández, que ayer hizo de portavoz de la Federación General de Asociaciones de Asturias (Fegea), cada vez con más presencia en Oviedo. "Los impuestos se pagan igual en todas las partes del municipio y parece que desde el Gobierno local no se trata por igual a unos vecinos que a otros", añade Fernández.

La concejala del área de Infraestructuras, la socialista Ana Rivas, asegura que en la ciudad "todavía hay más luces y elementos decorativos que el año pasado". Según defiende la edil, "la mayor cantidad de adornos están en las zonas comerciales, aunque este año ampliamos los adornos en las áreas rurales, en los centros sociales, en otras zonas de la propia ciudad en las que no hay comerciantes o en algunos otros edificios municipales, por poner sólo algunos ejemplos".