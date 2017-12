Somos acusa al Alcalde de airear una falsa crisis y le pide que "se informe" antes de hablar

Que se informe antes de hablar. Así de dura se mostró esta mañana la primera teniente de Alcaldía, Ana Taboada (Somos), en respuesta a las declaraciones del día anterior del Alcalde de Oviedo y socio suyo en el equipo de gobierno municipal, Wenceslao López, sobre el supuesto olvido del Ayuntamiento ante el Consejo de Comercio a la hora de presentar una nueva propuesta con la zona de gran afluencia turística para Oviedo.

Según Taboada y el concejal responsable del área, Rubén Rosón, el área que coordina el concejal de Somos "llevaba días" trabajando en presentar una nueva propuesta al Principado, al gobierno regional le constaba este trabajo y, además, todavía se está en plazo para presentarla, con lo que no hay ningún problema ni riesgo de que toda la ciudad acabe siendo declarada zona de gran afluencia turística y tenga, así, libertad total de horarios. "Desde Alcaldía", declaró Taboada "deben informarse mejor con lo que tiene que ve con comerico y con las decisiones del área de Rubén Rosón".

Antes de asistir a la clausura de la Escuela Taller municipal en el Auditorio, Rosón explicó que su área lleva días elaborando una nueva zona de gran afluencia turística después de que el año pasado "la patronal de las grandes superficies" tumbara su propuesta en los tribunales. Este planteamiento pasaba por limitar la zona al casco antiguo, donde no hay grandes superficies, lo que de hecho suponía que ningún gran comercio tendría libertad horario en Oviedo. Ahora, y a propuesta del Principado, según Rosón, se ha tenido que extender la zona al "eje comercial de Uría".

Todos estos planteamientos no llegaron, sin embargo, a plantearse ayer en la reunión del Consejo de comercio del Principado, donde se esperaba que Oviedo presentara una propuesta. La ausencia de un planteamiento formal por parte del Ayuntamiento provocó, según el sindicato Comisiones Obreras y el Alcalde de Oviedo, ciertos temores en el Principado que obligaron a intervenir al propio regidor para poner orden y acelerar la propuesta. Somos niega, no obstante todo el relato, asegura que Rosón llevaba días trabajando en este planteamiento, que el Principado estaba informado y que la supuesta crisis es falsa. El concejal de Economía y Turismo justificó sus declaraciones con el hecho de que el año pasado, en las mismas fechas, el Ayuntamiento no había tampoco presentado esta propuesta y en el BOPA no se había presentado hasta el 21 de diciembre, como Rosón, declaró, se tomó la molestia de comprobar por sus propios medios.