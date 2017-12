La Policía Nacional interviene para frenar una pelea entre dos parejas en Oviedo

Los agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir esta mañana para frenar una pelea en la que se vieron involucradas dos parejas, una mujer y un hombre de cada lado. Los hechos, según fuentes policiales, se registraron alrededor de las nueve de mañana en el entorno de la Plaza de la Libertad (antigua Plaza de la Liberación).

A pesar de que alguno de los contendientes sufrió algunos "golpes y magulladuras" a consecuencia de la pelea, "las consecuencias no fueron graves", explican fuentes policiales. A pesar de todo, los agentes no practicaron detenciones y dejaron en manos de los involucrados la posibilidad de presentar denuncia en la comisaría a nivel particular.

Según las primeras pesquisas, ambas parejas llegaron a las manos después de llevar toda la noche de fiesta. No es la primera vez que se registran peleas y altercados de este tipo en el entorno de la Plaza la Libertad.