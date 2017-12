Taboada niega la crisis del horario comercial y ataca al Alcalde: "Que se informe mejor"

No existe ningún peligro de que toda la ciudad sea declarada zona de gran afluencia turística y que la libertad de horarios se extienda a todas las grandes superficies. El área de Economía trabaja desde hace días en una propuesta, el Principado lo sabía y no hubo ningún olvido porque el año pasado la situación era la misma en estas mismas fechas. Así zanjaba ayer el concejal de Economía, Rubén Rosón, la crisis originada el jueves en la reunión del Consejo de Comercio del Principado cuando los sindicatos dieron la voz de alarma al no presentar Oviedo ninguna propuesta. Ana Taboada, primera teniente de Alcalde, fue un paso más allá y, arropando al concejal de su grupo (Somos) culpó al Alcalde de generar una falsa alarma: "Alcaldía debe informarse mejor sobre Comercio y las decisiones del área de Rubén Rosón", sentenció.

El concejal de Economía no llegó a negar que en la reunión del Consejo de Comercio no se hubieran disparado las alarmas, pero aseguró que su área llevaba "varios días" trabajando en una propuesta y que el Principado era conocedor de esa situación. Rosón negaba así las afirmaciones del Alcalde, Wenceslao López, en las que aseguraba que había sido él quien tuvo que llamar a dos funcionarios para que se pusieran a trabajar en el asunto con urgencia.

Según el concejal de Economía todavía hay plazo: "Me tomé el trabajo de comprobarlo personalmente y el año pasado lo aprobamos exactamente el 14 de diciembre (Taboada dijo luego el 13) y se publicó en el BOPA el 21, así que vamos en plazo normal".

Ana Taboada insistió en la misma idea y pidió "no generar alarmismos innecesarios cuando se lleva trabajando desde hace más de una semana en ello. Hay que trabajar codo con codo e informarse de las cosas mejor".

Las tensiones entre los socios del equipo de Gobierno se quedaron de momento en estas declaraciones y, también, en un pequeño rifirrafe entre Somos y PSOE en la Junta de Gobierno celebrada ayer a cuento de un informe sobre incumplimientos de la contrata de agua y de la necesidad de celebrar o no una votación. Que quedó descartada.