Los médicos sostienen que el ataque al portero de un bar del Antiguo pudo provocarle la muerte

La Fiscalía decidió mantener la petición de diez años de cárcel para cada uno de los hermanos acusados de intento de asesinato al portero de un bar del Antiguo al que apuñalaron el 25 de marzo de 2016, después de que este les pillase consumiendo cocaína en el baño del establecimiento. Los testimonios de los médicos durante la jornada de la vista oral celebrada esta mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial apuntan a que el ataque podría haberle causado la muerte al trabajador, aquejado de secuelas psicológicas que le han impedido volver a trabajar por las noches.

La fiscal sostuvo su decisión de mantener la petición de cárcel para los acusados al considerar demostrado que el ataque no terminó en muerte porque el portero portaba entonces mucha ropa de abrigo. Asimismo, ve probado el hecho de que uno de los hermanos, A. F. R, sujetó a la víctima, mientras que el otro, F. F. R, le asestaba las cuchilladas.

Por otro lado, la segunda jornada de testimonios aportó las declaraciones de los encargados de realizar las pruebas de ADN a través de los cuales dan por hecho que F. F. R. sujetó la navaja por la empuñadura y no por la hoja de la navaja como testificó ayer. "Se demuestra que quería apuñalar y no sólo pinchar", determina la letrada de la acusación particular, la abogada del bufete Vox Legis Silvia Hevia.

En lo que respecta a los psiquiatras, estos apuntaron a que el hermano acusado de asestar las puñaladas tiene una personalidad tendente a la falta de empatía hacia los demás y de culpar a su entorno de sus problemas. Sin embargo, no ven en ello una prueba de que tenga afectadas ni mermadas por la droga sus facultades mentales.

Sobre el consumo de drogas ayer alegaron los hermanos, asegurando que el día de los hechos consumieron "cinco gramos de cocaína y muchas copas desde las siete de la tarde", los informes periciales fueron realizados días después de los hechos y por tanto no se puede constatar que se encontraran bajo los efectos de las drogas.

Los abogados encargados de la defensa por separado de los hermanos mostraron su disconformidad respecto a la petición de la fiscal. El letrado encargado de la defensa de A. F. R solicita la libre absolución al defender que su cliente no participó en los hechos sujetando a la víctima como aseguró un testigo durante su comparecencia por videoconferencia en el día de ayer.

La defensa de F. F. R. solicita también la absolución apoyándose en que cometió un delito de lesiones agravadas con la eximente de intoxicación por sustancias estupefacientes como causa de inimputabilidad o, subsidiariamente, que se le impute un delito de lesiones agravadas con la atenuante analógica de toxicomanía y salud mental por el que se enfrentaría a una condena de entre dos y cinco años de cárcel.