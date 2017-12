Altercado en Gascona entre hinchas de la Cultural y del Oviedo: "Volaban objetos"

Tensión en la calle Gascona antes del partido del Oviedo-Cultural Leonesa por incidentes entre aficionados de la Cultural y del Oviedo. La trifulca tuvo lugar hacia las dos y media de la tarde y fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, que escoltó a los seguidores leoneses para que abandonasen el lugar. Ambos equipos se enfrentan esta tarde (18.00 horas) en el Tartiere. "Vimos como llegó la policía para apaciguar la situación y acto seguido se llevaban a muchos seguidores fuera de la calle", asegura un hostelero de la zona.



Según varios testigos, los aficionados de la Cultural involucrados en los incidentes pertenecerían a la peña "Orgullo Cazurro", grupo ultra del equipo leonés, que fueron trasladados ya al interior del estadio Carlos Tartiere. En la trifulca habría sido agredido un aficionado azul.



Los propietarios de la sidrería en la que estaban los hinchas de la Cultural Leonesa antes del altercado afirman que todo ocurrió muy rápido. Algunos aficionados del equipo leonés salieron a la calle y comenzaron a entonar cánticos ligados al fútbol. En el local de enfrente había un grupo de seguidores del Oviedo, que respondieron de igual forma. Las canciones llevaron a los insultos y a continuación algunos de los integrantes de ambos bandos "empezaron a tirarse servilleteros y otros objetos". No obstante, según las mismas fuentes, el altercado no duró mucho. "En menos de un minuto ya estaba aquí la Policía Nacional y al menos nosotros no vimos que llegaran a darse ni un solo puñetazo", afirma el camarero del local en el que se encontraban los hinchas leoneses. "Volaban objetos", señala otro de los testigos.



Lo primero que hicieron los agentes al llegar a la calle Gascona fue registrar a varios de los participantes en la trifulca y solicitarles la documentación. A continuación escoltaron a los aficionados de la Cultural en dirección al Carlos Tartiere para apaciguar los ánimos y evitar más encontronazos. A esa hora la calle Gascona estaba repleta de gente disfrutando del ambiente de las sidrerías. "Algunos de nuestros clientes se han ido porque tenían miedo de que volvieran a pelearse. No se puede permitir que estas cosas pasen en Oviedo. Hay que poner mano dura", exige el propietario de otro de los locales hosteleros de la zona.



Algunos usuarios alertaron de lo sucedido en Gascona a través de Twitter a lo que respondían otros para destacar el buen ambiente entre ambos equipos en la zona de El Antiguo.







Movida en Gascona con ultras de la cultural pic.twitter.com/z2CEbsLbiF — Dalaienator (@Dalaienator) 23 de diciembre de 2017