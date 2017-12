El PP advierte de que, a dos meses de su comienzo, la actividad no está aprobada

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Oviedo María Ablanedo advirtió ayer que la Fundación Municipal de Cultura todavía no ha aprobado el festival de zarzuela a falta de dos meses para su celebración. La edil acusa al tripartito de estar "cargándose la historia de la ciudad de Oviedo y sus inquietudes" con lo que considera un intento para "dinamitar" el modelo cultural del PP para la ciudad.

Los populares se muestran especialmente críticos por la falta de una apuesta por una celebración que este año alcanza sus bodas de plata. "No hay más inversión, no se recupera la tercera función, no se publicita adecuadamente, no se buscan nuevos públicos y no se cuida a los abonados existentes", denuncia la concejala.

Uno de los ejemplos sobre el desinterés denunciado por el PP es el retraso de la campaña de abonos, ya criticado esta semana por Ciudadanos. "Está claro que no interesa ni siquiera la venta de abonos, que tradicionalmente experimentaba un gran crecimiento en la época navideña porque era un regalo que figuraba en las listas de muchos ovetenses y asturianos", apunta Ablanedo.

Por otra parte, los populares lamentan la falta de compromiso municipal hacia una cita que genera numerosos puestos de trabajo. "El festival moviliza a más de 200 profesionales cualificados de la ciudad", sostiene la concejala. A juicio de Ablanedo, todos estos factores suponen "un desprecio y una grave inseguridad para los trabajadores", que a estas alturas no tienen todavía firmados los contratos para participar en el ciclo.

Del mismo modo, la edil lamenta el agravio comparativo a la hora de organizar eventos, primando otros sobre la zarzuela. "Contrasta que hayamos aprobado la venta para 'Les Luthiers' en noviembre y sigamos sin saber nada de una actividad cuyo inicio está previsto para febrero", subraya la concejala.