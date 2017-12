"Nicolás" ya tiene quien le quiera

A punto ha estado de no ver el nuevo año pero este 2017, que parecía trágico para él, ha dejado a "Nicolás" un nuevo hogar y muchas personas que se preocupan por él. "Nicolás" es el perro que hace diez días fue encontrado molido a palos y agonizante en un contenedor de basura de La Manjoya, en Oviedo. Recibió el alta en la clínica donde le salvaron la vida esta semana y apenas ha pasado un par de días en el albergue municipal de animales. Ayer por la mañana salió hacía el que puede convertirse en su nuevo hogar, en Avilés. "Nicolás" se va a vivir a una casa con finca, en la que cuidará de él una mujer que suma experiencia en perros con un duro pasado, porque ya tiene un mastín que también sacó de la perrera de Oviedo, hace años. Ahora habrá que ver cómo congenian él y "Nicolás", que también tiene algo de mastín, cruzado con pastor alemán, y cómo se adapta el recién llegado, aún bajo el impacto de los acontecimientos de estos últimos días, a su nuevo entorno.

Ayer, antes de dejar el albergue de animales con destino a Avilés, "Nicolás" recibió la visita del hombre al que le debe la vida: José Vázquez Pajón, el vecino de La Manjoya que lo encontró en el contenedor de la basura el pasado jueves y que avisó a la Policía Local para que viniera a rescatarlo.

Durante todos estos días en el albergue municipal de animales no han cesado de atender llamadas telefónicas de gente interesada en adoptar a "Nicolás" o en ayudarle de algún modo, incluso con dinero para costear su tratamiento. Han llegado desde toda España e incluso de fuera, una de las últimas desde Canadá. Las revisiones médicas de "Nicolás" corren a cuenta del albergue municipal de animales de Oviedo, que no admite donativos. El perro no ha recuperado la visión, y solo puede ver algo con el ojo derecho. Eva Rodríguez, una de las trabajadoras del albergue, explica que tiene que aprender a orientarse en su nueva situación y lo está haciendo a costa de algún que otro coscorrón.

De paseo

Por lo demás, "Nicolás" está animado y sigue mostrándose amigable con la gente. Ayer dio su primer paseo, a primera hora de la mañana y con la carretera general de La Manjoya para él durante algunos tramos. La salida no era simplemente recreativa, la Policía Local y el personal del albergue lo dejaron caminar a su aire, siguiéndolo por si el perro era capaz de rastrear a sus dueños o de regresar al lugar donde vivía. También preguntaron a los vecinos de la zona, por si eran capaces de identificarlo o de dar alguna pista que ayude a localizar a su agresor. En sus andanzas por La Manjoya "Nicolás" dio muchas vueltas y regreso varias veces al contenedor donde lo arrojaron.