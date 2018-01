La Corredoria se pide a Peppa Pig

La magia de la Navidad puede lograrlo casi todo. Los Reyes Magos son capaces de recorrer en una noche toda la cristiandad dejando regalos en las zapatillas de millones de niños. ¿Pero serán capaces de que Carles Puigdemont se retire a las Islas Canarias? Aliatar, el Príncipe que recoge las cartas que los pequeños envían a los Reyes se encontró ayer con esta petición.

El enviado real acudió al barrio ovetense de La Corredoria y uno de los niños le sorprendió con esa petición, "que Puigdemont se vaya a Canarias". Aliatar se quedó sin palabras, no tenía muy claro qué contestar al pequeño que pedía una solución para la crisis catalana.

Y eso que Aliatar confesó que antes de sentarse en el trono que le había preparado la Asociación de Padres y Madres del colegio Poeta Ángel González se había estudiado a conciencia los catálogos de juguetes para que no le pillasen en un renuncio. Puigdemont no ha llegado todavía a ese tipo de publicaciones, donde sí figura el juguete más demandado por los pequeños de La Corredoria, "todo lo relacionado con Peppa Pig".

Otro de los niños parece que también se había confundido de catálogo porque se sentó en las rodillas del príncipe para pedirle nada menos que un Lamborghini, un coche cuyo precio más barato supera de largo los 200.000 euros.

Los hubo más realistas aunque no menos soñadores, como el pequeño que le pidió a Aliatar que los Reyes le traigan "un trabajo para Papá". Por si había alguna duda, Paula Vaca, de dos años y medio, se plantó ante el Príncipe, le miró fijamente y antes de aceptar darle la carta o entrablar cualquier tipo de conversación le preguntó, "¿eres bueno?". Cuando Aliatar contestó que sí, la niña se relajó y le pidió "que los Reyes no se olviden de la cajita". No especificó más, pero los magos deben entender el lenguaje de los niños y no hace falta aclararles que lo que quiere ver la mañana del seis de enero la pequeña Paula es una caja registradora de Mickey Mouse. El sábado descubrirá si al final Aliatar era tan bueno como decía.