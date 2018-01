Sánchez Ramos "ha perdido la cabeza" con la cabalgata, afirma el PP

J. A. O.

Fernando Fernández Ladreda, concejal del PP, cargó ayer contra el edil de Festejos, Roberto Sánchez Ramos (IU), por haber vinculado el sistema de selección de los ayudantes de los Reyes Magos entre personas conocidas de la ciudad con "relaciones de favor, amistad, voto o compromiso". Para el popular, Rivi no solo "ha perdido la cabeza", sino que está "desprestigiando tanto a las personas que voluntariamente y con ilusión desfilaron en la cabalgata, como a los que preparan la marcha".

"Nada me ha hecho más feliz que participar en una cabalgata, en concreto la de 2010". añadió Fernández Ladreda, que asistió a Sus Majestades cuando era presidente del Club de Tenis. A este respecto, puntualizó que "la invitación que se me realizó no respondía a intereses de ninguna clase". "Rivi no entiende de lo que habla porque nunca ha ejercido como Mago", concluyó.

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición de ayer, los auxiliares de los Reyes serán los actores asturianos José Antonio Lobato (Gaspar) y Fernando Marrot (Melchor), junto al músico y sociólogo nigeriano Prince Kennedy Yyoha (Baltasar).