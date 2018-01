Ciudadanos alerta de que el presupuesto sólo generará "nuevos pufos"

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Oviedo alerta de que "el proyecto de presupuestos de 2018 nos endeudará mucho más y acabará generando nuevos pufos, los de Rosón". Critica Ciudadanos que "por culpa de un concejal de economía que no es capaz de cuadrar unos presupuestos, Oviedo vaya a endeudarse 30 millones más, incumpliendo, además, las normas del Ministerio de Hacienda con los riesgos que eso implica para un municipio".

El portavoz de la formación naranja. Luis Pacho, asegura "que el proyecto de presupuestos tiene un descuadre generado, entre otras cosas, por incluir inversiones de más de 34 millones, cuando este gobierno ha demostrado con creces que no es capaz de ejecutar ni siquiera el 20% de las inversiones previstas". En su opinión, lo que hace el tripartito es "seguir alardeando de grandes inversiones de las que luego no ejecuta ni una cuarta parte, la gran idea de este gobierno es empufarnos más a todos". "Aún no estamos recuperados del pufo de Villa Magdalena cuando llega al pufo de Rosón, con la complicidad de PSOE e IU", sentencia Pacho, que acusa a Rosón de hacer alarde de incumplir las reglas del Ministerio de Hacienda lo que puede provocar "que el Ministerio nos intervenga las cuentas". como ya pasó en el Ayuntamiento de Madrid, causando la destitución del concejal de economía, de Ahora Madrid.

"En este proyecto presupuestario vemos carencias e incógnitas importantes, como la partida correspondiente a distritos, que ni siquiera aparece en el borrador de cuentas", recuerda el edil de la formación naranja.