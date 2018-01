"Hay casos de niños que salieron de pastores el primer año y acabaron haciendo de Rey Mago"

Cuando a Isabel Fernández se le ocurrió la idea de montar una cabalgata de Reyes en La Corredoria la población del barrio más grande de Oviedo superaba por poco las 3.000 personas. Fue en diciembre del año 1992. Faltaba menos de un mes para la noche más mágica del año y no quedaba mucho tiempo para prepararlo todo, pero un grupo de mujeres del barrio se sumaron a la iniciativa de su vecina y se pusieron manos a la obra para sacar adelante una cabalgata que se ha consolidado en el tiempo y que ayer cumplió un cuarto de siglo. "Nos dimos cuenta de que los niños que había en La Corredoria no tenían cabalgata y nos decidimos a hacerlo pensando en su felicidad. Aunque después ya empezaron a ayudarnos los hombres, en un principio fuimos las mujeres las que tomamos las riendas", explica Maite Orozco, que lleva formando parte de la organización del desfile desde el principio.

La primera cabalgata de La Corredoria se gestó gracias al boca a boca y a la solidaridad de los primeros habitantes de una zona de Oviedo en la que ahora residen "casi 20.000 personas". En sólo unos días se juntaron "alrededor de diez mujeres" del barrio y el engranaje se puso en marcha. "Lo primero que hicimos fue contactar con Carmina, la 'Rabila', que trabajaba en el psiquiátrico de La Cadellada y allí tenían medios para cortar las telas con las que después hacíamos los trajes", señala Orozco. "Después empezamos a solicitar colaboraciones entre los comerciantes y los hosteleros para sacar un poco de dinero y poder asumir los gastos. La verdad es que encontramos muy buena disposición desde un principio", añade Teresa Ruiz, otra de las impulsoras del desfile de La Corredoria. El tiempo corría en su contra y no había ni un minuto que perder. "Empezábamos a coser por las tardes en el local de la asociación de vecinos de La Carisa y volvíamos después de cenar hasta la una o las dos de la madrugada con el frío que hacía. Siempre hemos trabajado mucho por esta cabalgata y lo seguimos haciendo. Nunca aprendemos y solemos dejar muchas cosas para última hora", asegura Maite Orozco.

Entonces llegó el 5 de enero de 1993 y los niños de La Corredoria tuvieron su cabalgata. "Éramos unas cuarenta personas y evidentemente no teníamos los mismos recursos que ahora, pero fue muy bonito. Me acuerdo de que hace 25 años porque yo estaba embarazada de mi hijo e iba cerrando el desfile con el coche de Carmina", explica Orozco. "Al principio utilizábamos tractores para simular las carrozas y los trajes no eran tan buenos, pero hay que tener en cuenta que ahora hay casi 20.000 vecinos en La Corredoria y que hemos adquirido mucha experiencia con los años. Este año habrán salido en el desfile más de 200 personas", explica Rosa Inés Vega, otra de las pioneras. "Lo que está claro es que el primer año tuvimos tanto éxito que decidimos seguir adelante y hoy en día aún seguimos con el compromiso", matiza Maite Orozco.

Poco a poco la cabalgata de La Corredoria fue convirtiéndose en algo de todos, transmitiéndose de generación en generación. "Empezó a colaborar gente de la asociación de vecinos, de otras organizaciones de la zona y personas a nivel individual. Muchos guajes del barrio empezaron saliendo vestidos de pastores y acabaron haciendo de Reyes Magos", señala Teresa Ruiz. Hoy en día, aunque siguen siendo un grupo determinado de mujeres las que llevan la voz cantante "y las que más trabajan", también hay hombres que dan el callo. "El presidente de la asociación que se encarga de la cabalgata es ahora mismo un hombre, César Robledo, que siempre está trabajando para que todo salga bien. Además, hay muchos paisanos que se encargan de hacer las carrozas, de organizar los revoltijos para los niños, de buscar colaboradores... Bueno, que todo el mundo hace lo que puede y que nosotros estamos muy agradecidos", explica Maite Orozco. Este año los organizadores repartieron más de 1.200 bolsas de golosinas entre los más pequeños.

De entre los muchos vecinos que participaron en la cabalgata los organizadores echan de menos a personas como Gelinos o Titi, su marido, que "eran el alma de la fiesta y tenían ideas maravillosas para las carrozas". También extrañan a Pina, "el negrito" que estuvo durante años haciendo de Rey Baltasar. "Era un chavalín cuando empezó y lo hizo muchas veces, lo que pasa es que echó moza y se fueron los dos a trabajar a Canarias", dice Orozco. No obstante, en La Corredoria no falta de nada. "Los pasos que sacamos cada año los vamos reformando y los sumamos a los nuevos. Cada vez crecemos más", afirma Teresa Ruiz. Así, no faltan "la Virgen y San José, la Estrella, el pregonero, los pastores, el carro de romanos... Sabemos que Cleopatra no estaba en la cabalgata original, pero nosotros también la sacamos, lo único es que la llamamos de una forma más fina, para nosotros es la regente de Alejandría", añade Maite Orozco entre risas.

En el desfile de Reyes Magos de La Corredoria también hay animales. "Nos los dejan la gente de los pueblinos de por aquí cerca. Tenemos ocas, ovejas, cabras, gallinas... El primer carro con bueyes que hubo en una cabalgata salió en La Corredoria, pero Oviedo lo fichó por 500 euros y el paisano se fue unos años al desfile del centro. Es normal, con el dinero que ellos le daban tenía para alimentar a los animales y nosotros no podemos permitirnos ese gasto", asegura Teresa Ruiz. En cuanto al apoyo que reciben del Ayuntamiento, se escuchan algunas críticas. "Podían hacer más por nosotros. Siempre nos dejaban las gaitas, pero como este año se ha disuelto la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF)... En el Ayuntamiento deberían de darse cuenta de que también existen los barrios", dice Rosa Inés Vega.

Los organizadores de la cabalgata ya han superado el cuarto de siglo de trayectoria y no piensan parar. Eso sí, necesitan savia nueva. "Queremos que los jóvenes del barrio empiecen a tomar el relevo. Esto es una iniciativa que no puede perderse y ellos tienen que tomar el testigo", subraya Orozco.