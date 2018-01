Jugar al ajedrez no fue tan sencillo

Cuantos de aquellos tiempos de escolaridad. Era la edad de la pubertad y nuestro profesor de gimnasia era el popular Salvador Fuente. Aunque, todo hay que decirlo, yo estaba exento de la asignatura. Fuente organizó un campeonato local de ajedrez y cuando me enteré me presenté en su clase como conocedor del juego de mesa que mi hermano me había enseñado tiempo atrás.

Nos presentamos por la Escuela de Comercio Antonio Herrero López, otro compañero y yo. Nos convocaron para jugar unos días determinados en el local de Educación y Descanso, fuera de las horas de clase.

Aquello para mí era cosa nueva, porque una cuestión era saber mover las figuras en un tablero y otra era ponerse a jugar con aquella paciente e inteligente movilidad hasta alcanzar el jaque mate oportuno y vencer al contrario. Aquello fue un desastre, porque enseguida acabó conmigo el contrario. Yo saqué con Peón-4-Rey y poco más. Mi contrincante, cuyo colegio de procedencia no recuerdo, extendió su mano para saludarme con cara de satisfacción. Yo hice lo propio, pero con cara de disgusto. No pude disimular.

Tuve oportunidad de disputar una segunda partida y como también la perdí, a continuación quedé eliminado del campeonato, con opción a asistir solo a ver jugar el resto de las partidas.

Mi compañero lo hizo discretamente mejor, porque logró llegar a tablas en solo una partid. Perdió el resto, hasta que también quedó eliminado de la competición.

A pesar de lo malos que fuimos, nos invitaron a la entrega de premios. Incluso nos dieron la oportunidad de ganar un premio que consistía en un libro para cada uno para aprender a jugar al ajedrez. Pues hasta eso perdimos. El libro lo ganó el Colegio Hispania, que según creo recordar, no llegó ni a presentarse.

Años después tuve la oportunidad de comprar un juego electrónico de ajedrez.

Mi impaciencia ante el tablero acabó con el juego guardado definitivamente.