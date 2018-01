El queso, de autoempleo a pasión

Hace unos veinticinco años, Isaura Souza se matriculó en el módulo de Técnico de Alimentación en la Pola con la idea de conseguir un empleo en la industria. Por entonces había muchas expectativas de trabajo debido a una normativa que obligaría a las empresas a tener en su plantilla técnicos en alimentación. Sin embargo, una vez que entró en vigor la norma, las empresas prefirieron contratar a biólogos químicos y las opciones de los técnicos se redujeron al mínimo.

Fue entonces cuando ella y los que más tarde serían sus socios, Joaquín Sánchez e Isabel Fernández, se inscribieron en un curso de elaboración de quesos artesanos, y después supieron de una línea de subvenciones para poner en marcha un proyecto alimentario. Fue así como decidieron dar el paso y crear su propia quesería. Eligieron la localidad de Ovín, en el concejo de Nava, que finalmente le daría el nombre a su producto. Fue hace 22 años.

No les costó decidir la línea de quesos que acabarían por elaborar. "Queríamos una gama intermedia de sabor, ni muy fuerte ni muy suave, porque era el nicho de mercado que veíamos, y tuvimos mucha suerte porque el primer queso que hicimos, después de dos o tres pruebas, nos gustó a los tres", explica.

A partir de ahí, empezaron a trabajar, a mejorar el producto y a buscar la comercialización. Para Souza, la clave para que el queso sea bueno es "utilizar buenas materias primas, lo primero de todo", y después dar con la receta correcta en cuanto a "la temperatura, el tipo de cuajo que usas y el tiempo de cura específico". Lo importante es aplicar la fórmula de tal manera que el queso siempre salga lo más parecido posible, aun teniendo en cuenta de que es materia viva y siempre tendrá variaciones.

La gran ventaja que tienen los tres socios es que el mundo del queso los ha cautivado por igual. "A los tres nos gusta mucho lo que hacemos porque esto es un estilo de vida; no hay sábados ni domingos, y eso que no tenemos animales, pero también tenemos una forma de trabajar que puedes ser flexible con las tareas, tú te marcas los tiempos y puedes hacer otras cosas; eso no lo podrías hacer si trabajases para otros".

En su empresa, además, todos saben hacer de todo, de tal manera que si uno de los tres falta, los demás pueden mantener la actividad. Aunque unos están más metidos en unas determinadas funciones -la de Isaura es, sobre todo, la comercialización-,todos son capaces de hacer el trabajo de sus compañeros llegado el caso.

Su formación técnica les ha valido mucho, y su pasión por el queso también ayuda. Cuando empezaron, elaboraban dos tipos de queso. Ahora, bajo su marca hay diez variedades. Y ya quieren incorporar otra más, "pero no es el momento". Hay que esperar a que repunte el consumo. Que se está recuperando de la crisis pero todavía muy poco a poco. El caso es que esas nuevas variedades que aparecen cada tanto sirven para "darle alegría a la quesería". De lo contrario, sin las novedades, "todo sería un poco monótono, sería hacer siempre lo mismo, y el producto nuevo le da una inyección al trabajo, te hace salir de la monotonía".

Souza es presidenta de la Asociación Asturiana de Queseros Artesanos desde hace 12 años. Otra faceta que demuestra que lo suyo es defender el buen hacer y la calidad de un producto con tanto arraigo en Asturias.