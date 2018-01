El PP afea la "dejadez" del tripartito con la seguridad del Auditorio

La de la seguridad contraincendios del auditorio Príncipe Felipe es "la historia de un despropósito alejado de toda lógica, de todo rigor y de cualquier vestigio de eficiencia", en opinión de José Ramón Pando, concejal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo.

El edil popular resume los últimos meses en "informes que contradicen otros informes; soluciones que se proponen pero se desproponen más tarde por ausencia de estética y de viabilidad técnica y económica, que otros ya advirtieron en un primer momento; esperas y más esperas; ausencias y más ausencias, y sumemos a todo ello que las posibles reparaciones no están recogidas en el presupuesto municipal para 2018".

La alarma por los problemas de seguridad del auditorio Príncipe Felipe saltó hace año y medio y, desde entonces, el tripartito ha adoptado "diferentes posturas al respecto", algo que al PP no le parece de recibo. Además, Pando está convencido de que desde el equipo de Gobierno no se toman el asunto en serio. "Tras llegar el esperado informe ampliado y externo sobre la seguridad del Auditorio, la funcionaria responsable no está del todo de acuerdo con las soluciones planteadas y afirma que deberán ser perfiladas antes de su puesta en marcha. Eso sí, no debe de ser muy urgente, porque se ha ido de vacaciones una vez más y a nadie del equipo de Gobierno parece preocuparle. No sólo se permite, sino que se oculta información al respecto", denuncia José Ramón Pando.

"Éste es el estilo del tripartito", dice el edil popular: "mucho ruido y pocas nueces". Pando no alcanza a entender el asunto y califica de "sorprendente" que "frente a la alarma social generada en su momento y los trastornos generados, tanto a la actividad del recinto como a las personas y colectivos afectados, ahora no hay prisa ni interés en realizar las obras necesarias". "La dejadez es total y absoluta", remacha.

Las obras que se deben afrontar en el auditorio Príncipe Felipe para solventar los problemas de seguridad contra los incendios cuestan 698.530 euros y las diferentes medidas necesarias para lograrlo podrían ir implantándose de forma progresiva a lo largo de tres fases y 15 meses de obras, sin que su ejecución conlleve el cierre total del equipamiento de la plaza del Fresno (antigua Gesta).

Esta es una de las conclusiones del informe técnico encargado por el tripartito al arquitecto José Luis Pérez-Lozao Macías, como ampliación del primer diagnóstico realizado por este profesional el pasado verano, cuando ya habían trascendido varios estudios que alertaban de las graves carencias del Auditorio para garantizar la seguridad de los usuarios en el caso de que se desencadene un incendio.

Al PP no le sirve el informe porque no cree que se vaya a desarrollar y que "simplemente se sumará a declaraciones anteriores que planteaban soluciones y que no se ejecutaron". Por eso, exigirá la convocatoria de una comisión extraordinaria "para pedir explicaciones ante este auténtico desastre".