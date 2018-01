Francisco Porcar: "Sin un trabajo digno jamás tendremos una sociedad decente"

"Sin un trabajo digno jamás tendremos una sociedad decente, definida como aquella en la que las instituciones no humillan a las personas y favorecen su desarrollo". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Francisco Porcar Rebollar, escritor, historiador y militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, quien pronunció una conferencia en la que reivindicó el trabajo como un elemento clave de la existencia humana.

Porcar, que fue presentado por Salvador Diez y Francisco Suero, quienes destacaron sus aportaciones a la causa del movimiento obrero católico, habló directamente de "mercado laboral indecente", al que responsabilizó de ser una "fábrica de pobres".

El 70% de los trabajadores de muchos países del mundo trabajan en economía sumergida, aseguró Porcar. A lo largo de su intervención denunció la situación paradójica de los trabajadores actuales que, con contrato y empleo, viven por debajo del umbral de la pobreza.

También lanzó un mensaje de esperanza. "No perdamos nunca la convicción de que las cosas cambian cuando luchamos por ello", señaló. A su modo de ver, una de las batallas más urgentes que deben librar los trabajadores es la de conseguir recuperar la dignidad en la actividad laboral. "Hemos mercantilizado la vida y el trabajo; nuestro sistema económico es inmisericorde y aun así seguimos idiotizados con el crecimiento económico", dijo. "La economía no puede regir nuestras vidas y le estamos dejando que lo haga. Es imposible crecer siempre más. Así no se produce ningún beneficio social ni se genera empleo", añadió Porcar. Tampoco pasó por alto que "la primera causa de aborto que alegan las mujeres en España es el miedo a perder el empleo".

En su opinión, no existe ninguna crisis. "Es un cuento falso. Lo que pasa es más bien el resultado de un cambio de modelo social. Hace veinte años hubo gente que decidió que ya estaba bien de que los trabajadores nos llevásemos tanta parte del pastel".

Esta "nueva redistribución de la riqueza", a juicio de Porcar, aumentan las desigualdades y en España de forma más acusada que en otros países del entorno. "Las personas están a expensas del precio que tienen en el mercado", indicó. "El trabajo no es un problema económico, es la necesidad humana de hacer algo útil para los demás", concluyó.