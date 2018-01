Rosón replica al PP que los datos de multas están en la liquidación presupuestaria

El edil de Economía, Rubén Rosón (Somos), aseguró ayer que la reducción a la mitad de la recaudación municipal por multas de tráfico respecto a la etapa del PP "se demuestra con los datos de liquidación presupuestaria, que son públicos y los puede consultar cualquier ciudadano". Rosón respondía así al portavoz adjunto de los populares, Gerardo Antuña, que le acusó de "falsear" las cifras y de "confundir a los ciudadanos" con datos que no se ajustan a la realidad.

"Oviedo se merece otra oposición, que no esté envuelta en corrupción y que se dedique a trabajar. Tras más de dos décadas en el Ayuntamiento, aún no saben acceder a los datos de liquidación presupuestaria, que son públicos y puede consultar cualquier ciudadano", subrayó Rosón para replicar a Gerardo Antuña. El edil de Economía añadió que las puertas de su despacho "están abiertas para Agustín Iglesias Caunedo y su equipo, y no tengo problema alguno en mostrarles los datos oficiales de las liquidaciones presupuestarias de los últimos años". Para Rosón, "con sus declaraciones, los miembros del PP muestran que desconocen incluso las estadísticas de recaudación por multas y grúas de sus años en el gobierno municipal".

"No hay nada más injusto que recaudar mediante multas, que deberían servir para corregir conductas inadecuadas", indicó el concejal de Somos, que censuró de nuevo al PP por haber convertido estas sanciones en el "tercer impuesto municipal". Y "todo ello mientras muchos utilizaban tarjetas para aparcar donde les daba la gana", añadió Rosón

En concreto, y según los datos aportados por Rubén Rosón, con el PP en el Gobierno municipal los ingresos municipales por multas de tráfico llegaron a 9,1 millones de euros en 2014, cantidad que se redujo a 4,6 millones en 2016. El concejal de Economía garantiza que la recaudación seguirá bajando a lo largo de este año. La previsión es que se quede en el entorno de los 3,6 millones, unos 400.000 euros menos que en todo el ejercicio de 2017.