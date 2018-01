García: "Las cercanías no mejorarán sin quitar los apeaderos inútiles"

"El tren de cercanías nunca mejorará en Asturias de no quitarse los apeaderos inútiles y vacíos ni se eliminarse transbordos que no tienen ningún sentido; si eso no se lleva a cabo, los vagones seguirán circulando vacíos".

Así lo dijo ayer en el Club Prensa de LA NUEVA ESPAÑA Carlos García Alcalde, portavoz de "Asturias al Tren", y uno de los participantes en la mesa redonda organizada en colaboración con la Coordinadora Ecologista, moderada por Fructuoso Pontigo, para analizar el futuro del servicio ferroviario de cercanías, prestado por la antigua Feve.

"Sabemos que lo que pedimos es una medida impopular, pero no queda más remedio que cerrar apeaderos que apenas tienen demanda. Las inversiones deben venir acompañadas de un cambio radical en el servicio. Los apeaderos vacíos se tienen que acabar y los tiempos de viaje deben reducirse".

"Asturias al Tren" centró sus propuestas en desdoblar vías entre La Aguda y Sotiello; la liquidación del transbordo de El Berrón y la eliminación del fondo de saco de Trubia, que permitiría acortar en más de diez minutos el viaje a Grado.

Pablo García, portavoz de la plataforma "SOS Tren", consideró que el plan de inversiones anunciado el pasado mes de diciembre por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "se presenta cojo y debería incluir al conjunto de la región". A su modo de ver, el tren debe ganar terreno al coche. "Ése es su gran enemigo. Queremos que el coche sea la última opción y que se piense antes en la movilidad de los ciudadanos". "SOS Tren" puso en marcha el pasado verano una recogida de firmas para pedir el cese de lo que consideran "deterioro del servicio del tren de cercanías" y reclamar inversiones en electrificación y megafonía en los apeaderos, entre otras cosas.

De la Serna anunció para el período 2017-2025 inversiones por valor de 580 millones de euros en las infraestructuras ferroviarias de Asturias. De ellos, 338 millones de euros se destinarán a la red de ancho ibérico que gestiona Renfe cercanías, y 178 millones de euros a la de ancho métrico, que corresponde a lo que fue Feve. "Nuestra visión de lo que debe ser un tren de cercanías no es cómoda ni complaciente; queremos un tren que atienda las necesidades reales de los pasajeros del siglo XXI. El plan del Ministro conseguirá atraer pasajeros a las cercanías de Renfe, pero fracasará en Feve", indicó García Alcalde .

"El área central rechaza los servicios actuales porque tienen recorridos trasnochados que tardan hasta tres veces más que el coche y paradas excesivas en esos apeaderos vacíos", aseguró Pablo García.