El acusado de violar a una niña de cuatro años en Oviedo se fuga a Ecuador

El hombre acusado de violar a una niña de cuatro años la pasada semana en el barrio ovetense de Pumarín se encuentra fugado en Ecuador. El varón, de 23 años, huyó a su país de origen el mismo día que su pareja desde hace un año y madre de la menor interpuso la denuncia ante la Policía Nacional, después de encontrarle abrazado con la pequeña desvestida y con manchas de sangre en el pantalón.

Según fuentes de la Policía Nacional, la huida del hombre ha sido comunicada a la autoridad judicial y esta tiene en su mano la posibilidad de solicitar una orden de detención internacional para llevar al hombre ante la justicia española.

Los hechos denunciados tuvieron lugar la noche del miércoles, pero no fue hasta la mañana del jueves cuando la mujer presentó la denuncia. Inmediatamente, la pequeña fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde fue examinada por pediatras. Durante la exploración no se apreciaron daños físicos externos, pero no se descartaron abusos. La Policía emitió entonces una orden de búsqueda y detención extrajudicial ampliada el viernes a nivel nacional.