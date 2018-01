Alvargonzález: "Las ciencias construyen verdades universales que no tienen por qué ser útiles"

David Alvargonzález, profesor titular de Filosofía de la Universidad de Oviedo, presentó ayer, durante la sesión semanal de la Escuela de Filosofía de Oviedo, en la Fundación Gustavo Bueno, su propia clasificación de las ciencias modernas. Lo hizo aplicando la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno y después de haber aclarado algunos conceptos, como la distinción entre ciencia y tecnología. Explicó que "las ciencias construyen verdades universales que no tienen por qué ser útiles", mientras que "las técnicas y las tecnologías están orientadas a conseguir un fin práctico".

Alvargonzález contó "que una cosa son las técnicas anteriores a la ciencias, como el fuego o la construcción de barcos, y otra las tecnologías, que son técnicas que incluyen a las ciencias". El momento actual es "científico tecnológico", según el profesor.

Eso no quiere decir que todo sea tecnología, en su sentido más estricto. "Las ciencias humanas no están en receso, lo que ocurre es que estudian las conductas de sujetos, que no están inertes, y eso dificulta el llegar a verdades universales. Ciencia humana es la psicología, que tanto está funcionando en la publicidad, o la economía, que se usa en la planificación de los estados. Ninguna de ellas está en recesión", argumentó.

Otra cosa, matizó el profesor, son "las humanidades", el análisis literario o del arte, aunque en su opinión tampoco se puede hablar de recesión general en este caso. Se ha producido, admite, pero se ciñe al mercado de trabajo "porque demanda cosas más prácticas".

Alvargonzález dedicó buena parte de su lección a clarificar ideas y a justificar empíricamente su propia clasificación de las ciencias. "La filosofía trata de descubrir porque algo es así y no de otra manera", comentó, y eso es lo que trató de justificar ayer en relación a las ciencias.

Un mapa

El profesor de Filosofía no sólo explicó qué son las ciencias, también habló sobre lo que no son. "Las ciencias no describen la realidad, tampoco son un mapa de la realidad", aclaró.

Además de entre ciencia, técnica y tecnología, David Alvargonzález distinguió entre ciencias formales, como la lógica y las matemáticas; entre ciencias humanas y etológicas -como la lingüística, la psicología, la sociología, la antropología cultural o la economía- y las ciencias naturales -como se considera a la física, la química, la termodinámica, la biología y la geología- y aludió también a las ciencias históricas, que al referirse a acontecimientos que se están produciendo y están en continuo cambio plantean problemas específicos.