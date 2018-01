Ciudad Naranco celebra el asfaltado del barrio, pero pide soluciones a los atascos

Adolfo García miraba ayer para las máquinas que estaban trabajando en la calle Ricardo Montes como si le costase creérselo. Asegura que en todos los años que lleva viviendo en Ciudad Naranco no recuerda haber visto "tanto despliegue" para arreglar el barrio. El Ayuntamiento ha iniciado un plan de asfaltado que incluye la reforma de la calzada de 16 calles de la zona y supone una inversión total de 612.000 euros, unas obras que tienen un plazo de ejecución de dos meses y que llevaban siendo reclamadas por los vecinos del barrio desde hace años. "Ya era hora de que se invirtiese algo de dinero en esta zona de la ciudad porque está muy abandonada. Hay tantos baches en las calles que parece que hemos sufrido un bombardeo", asegura Adolfo García.

Verónica Rodríguez considera que el plan puesto en marcha por el Consistorio está más que justificado. "La verdad es que las calles necesitan un lavado de cara y los vecinos saber que sus impuestos sirven para algo. ", señala. Lo mismo opina Ignacio Castañón, que llevaba años sufriendo los baches de Ciudad Naranco. "Hay puntos en el barrio que están llenos de agujeros y eso no podía seguir así. Los vecinos vamos a agradecer muchísimo las reformas porque la zona está muy necesitada de inversiones", sostiene. Ángeles Cimadevilla, otra veterana de Ciudad Naranco, también aplaude el proyecto. "Llevo aquí cuarenta años y pocas veces vemos máquinas para arreglar las cosas que se han estropeado con el paso del tiempo. Cualquier cosa que sea para mejorar el barrio se agradece", afirma.

Pero los problemas de Ciudad Naranco no se acaban con la pavimentación de sus calzadas. Todos los vecinos consultados coinciden a la hora de señalar que los atascos que se generan a diario en el barrio son "un tormento" que necesita soluciones inmediatas. "Las caravanas que se forman a las horas punta son horribles. Hacen falta alternativas para evitarlas porque es una tortura", asegura Verónica Rodríguez. Ignacio Castañón apoya ese mismo argumento y añade algún que otro punto a la lista de necesidades de Ciudad Naranco. "Los atascos hay que solucionarlos cuanto antes, pero también es necesario habilitar nuevos servicios y equipamientos que den servicio a los ciudadanos que vivimos aquí. El famoso spa que está abandonado es un ejemplo de lo que nunca debe de ocurrir", sostiene. Adolfo García también se queja de los atascos. "Ahora que van a arreglar las carreteras tendrían que hacer algo para que no se montasen estos líos a diario", asegura. Los trabajos que se están llevando a cabo en el barrio, al menos de momento, no han agravado ese problema. "No estamos realizando cortes de tráfico, les damos paso a los coches y procuramos no trabajar en las calles con más tráfico a ciertas horas. En algunos sitios se trabajará por las noches", explica uno de los encargados de la obra.

Los trabajadores han comenzado las labores por Ricardo Montes y después continuarán por la calle Vital Aza. A continuación se asfaltarán las siguientes vías: la avenida de San Pedro de los Arcos, las calles de Augusto Junquera, Coronel Bobes, Fernández de Oviedo, Lorenzo Abruñedo, Monte Auseva, Monte Gamonal, Montes del Sueve, Naranjo de Bulnes, Nicolás Soria, Teodoro Cuesta, Tito Bustillo, Torrecerredo y Peña Ubiña.