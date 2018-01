El crédito municipal para las obras de 2018 tendrá que ser autorizado por el Principado

El crédito bancario que pretende solicitar el tripartito, en una o varias operaciones de préstamo, para financiar con casi 30 millones de euros las inversiones municipales de 2018 tendrá que ser autorizado previamente por el Principado. La intervención del ejecutivo regional se convierte en imprescindible al incumplir la regla de gasto las cuentas que el Ayuntamiento pretende aprobar en pleno a finales de mes.

Se repite así la situación que ya se vivió en 2016 y 2017, cuando, para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria, el tripartito ya tuvo que recabar el visto bueno a las operaciones crediticias suscritas en esos ejercicios, con un montante de 10 y 32 millones de euros, respectivamente.

El concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos), reconoció ayer que la ley de estabilidad presupuestaria obliga al Ayuntamiento de Oviedo a solicitar el visto bueno del Principado a los créditos que va a pedir para financiar las inversiones previstas para este año. Sin embargo, el edil sostiene que "no va a haber problema" para contar con esa autorización de la Administración autonómica, "como ya sucedió en los años 2016 y 2017".

"Antecedentes"

La visión que tiene del asunto la oposición es mucho menos optimista que la mantenida por Rosón. Ciudadanos no llega a asegurar que el Principado se vaya a negar a dar de paso las operaciones crediticias que pretende el Consistorio, pero advierte de que "hay riesgo" de que se produzca un no de la Administración regional, "a la vista de los antecedentes" y de que "en años precedentes no se llegó a gastar ni una décima parte".

Según la información que maneja Ciudadanos, el tripartito prevé solicitar uno o varios préstamos bancarios por un importe de 29,8 millones de euros en operaciones a diez años, con dos de carencia, y un tipo de interés variable según el Euribor a tres meses, con un diferencial máximo de 0,5 puntos. Las cuentas de la formación "naranja" subrayan que el crédito que se pedirá para el presente ejercicio se une a los ya solicitados en los dos últimos años, alcanzando un monto global de más de 73 millones de euros.

En la enmienda a la totalidad que ha presentado al proyecto presupuestario, Ciudadanos asegura que no es de recibo ni el "incremento injustificado de la deuda", ni "la carencia de dos años con la que se piden los créditos, dejando el pufo a la siguiente Corporación que salga de las urnas". Un informe municipal prevé que en dos años el pago anual de la deuda pase de 6,7 a 12,4 millones de euros.