Fernández-Guerra: "Jorge Martínez es el auténtico paradigma del rock en Asturias"

"Jorge IIegal, apóstol de tiempos salvajes" es el título del libro del gijonés Fernando Fernández-Guerra Fernández presentado ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA que desgrana la biografía del líder de "Ilegales", a la vez que va repasando el panorama del rock and roll en las últimas décadas.

Fernández-Guerra, amigo Jorge "Ilegal" y primer mánager del grupo, aseguró que "Jorge Martínez es el auténtico paradigma del rock en Asturias; no hay otro como él". El escritor, conocido como crítico taurino, opinó que Martínez, "ha elaborado un personaje de sí mismo que se basa en llevar la contraria a todo. Es una pena porque algunas personas se quedan en eso y no entran en lo profundo de una persona que es muy buena".

Precisamente ése es el rasgo que Fernández-Guerra destacó ayer del protagonista del libro, editado por Camelot, la editorial de Pablo Solares, que ejerció de presentador. "Lo que más me gusta de Jorge es lo buena persona que es y me encantaría tocar la guitarra la mitad de bien de como él lo hace", indicó el biógrafo.

Su primer encuentro con el compositor de "Tiempos nuevos, tiempos salvajes" tuvo lugar a principios de los setenta en una fiesta del colegio gijonés de la Inmaculada. Aquel día Fernández-Guerra toreó unas vaquillas y Jorge Martínez salió al escenario. La actuación le dejó vivamente impresionado. "De pronto salió un grupo con un guitarrista que tenía una melena rubia de la mitad de la cabeza para atrás, la piel translúcida, pantalones de pata elefante y los ojos desorbitados; el bajo sonaba fatal, pero permanecí allí pegado viéndole. Los dos quedamos impresionados con lo que hacía el otro", relató.

Poco después volvieron a verse en una matinal de las que se celebraban en el cine María Cristina de Gijón. Fernández-Guerra aclaró que el libro, en el que Martínez no ha intervenido, no pretende ser meramente histórico. "Le llamé varias veces para cotejar datos y no lo logré. Yo creo que Jorge tenía un poco de miedo de que contase la otra parte del personaje, que es la persona; creo que lo hago con cariño", explicó el escritor.

Fernández-Guerra, que también ha sido profesor de música, disc-jockey de discoteca y radio y escritor de temas musicales, aporta en el libro una visión crítica del mundo del rock, que dejó patente en su intervención de ayer. "El rock se ha cobrado numerosos muertos que no han llegado a los 35 años; me pregunto si ha merecido la pena".

"Jorge Ilegal, apóstol de tiempos salvajes" se divide en tres partes y narra la vida del cabeza de la banda. Como guiño al recopilatorio "126 canciones Ilegales", con todas las canciones del grupo, la parte central del libro incluye "126 fotos Ilegales", muchas de ellas inéditas.